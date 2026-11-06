Bernardo Silva y Camavinga ayudan a Dumfries con el español: "¿Ah, sí?"

Redacción ElDesmarque 06 NOV 2026 - 11:51h.

El futbolista neerlandés sigue con su adaptación a España tras su llegada el pasado verano

Mourinho se despide de Mestalla con un aviso al Real Madrid por Javier Aguirre: "No le preocupa"

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Bernardo Silva, Dumfries y Camavinga han protagonizado una de las anécdotas del último entrenamiento antes del partido de LALIGA ante el Valencia CF, una previa marcada por el recuerdo de José Mourinho al fallecido Jesús de Miguel. ElDesmarque ha sido testigo como el portugués y el francés han ayudado al neerlandés -que llegó al Real Madrid este pasado verano- a aprender algunos conceptos en español. Una lección gratuita que ha acabado con el ex del Inter de Milán partiéndose de risa. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.