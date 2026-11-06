Fran Fuentes 06 NOV 2026 - 06:29h.

"Los que insultaron y los que Vinícius señaló están fuera", le ha respondido Álex Silvestre

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María Trisac ha protagonizado un momento tenso durante El Chiringuito de este jueves. Y es que la periodista ha defendido a Vinícius Júnior durante el programa. No por cuestiones deportivas, sino por lo sucedido hace ya varias temporadas en Mestalla, cuando le profirieron insultos racistas. En este sentido, la tertuliana afirma que es mejor que no participe en el desarrollo del encuentro frente al Valencia CF para no recibir insultos de su afición. Esto ha encendido a Álex Silvestre, quien ha defendido a la grada valencianista y ha acusado a su compañera de generalizar con dichos insultos. Recordemos que el brasileño aún debe cumplir un partido más de sanción por el tirón de pelo a un jugador del Villarreal CF y su posterior reacción con el colegiado.

"Estoy de acuerdo contigo con que prefiero que Vinícius, por salud mental y por tranquilidad, no visite un estadio como Mestalla. Creo que será un partido más cómodo, porque evidentemente no tendremos que escuchar determinados insultos que jamás habría que escuchar, ni en un campo de fútbol, ni en ningún lugar. Entonces, estoy de acuerdo contigo con que prefiero que Vinicius, por salud mental y por tranquilidad, no visite un estadio como Mestalla", afirma María Trisac.

Una posición con la que discrepa Álex Silvestre, quien explica que aquellos aficionados que protagonizaron incidentes con el brasileño en el pasado recibieron su sanción y el Valencia CF los echó de la grada: "Los que insultaron y los que Vinícius señaló están fuera y no han vuelto a pisar un terreno. Es una buena noticia. Sí, es buena noticia y no vale generalizar, porque sé por dónde vas, María. Es que estás generalizando con la afición de Valencia", comenta Álex Silvestre, señalando a la tertuliana. "Y yo sé por dónde vais vosotros, yo también sé por dónde vais", responde Trisac.

Es entonces cuando Álex Silvestre insiste en que aquellos aficionados ya no forman parte del valencianismo: "Los que señalaron, los que insultaron y los que señaló Vinícius están fuera", sentencia. Todo esto y mucho más, en el vídeo superior que encabeza la noticia.

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