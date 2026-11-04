David Torres Valencia, 04 NOV 2026 - 10:12h.

No se colgará el cartel de "No hay Billetes" porque depende del Asiento libre

LALIGA decide por el aplazamiento de todo el fútbol pendiente de varios factores: "Es posible"

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Mestalla se prepara para vivir una noche especial, si LALIGA no decide aplazarla. El Valencia CF recibirá al Real Madrid con el estadio prácticamente lleno desde hace días. Apenas quedan algunas entradas sueltas que puedan salir a la venta de forma individual, en función de la disponibilidad que pueda quedar en el campo. La afición che volverá a responder y apunta a otra gran entrada para arropar a su equipo en una cita marcada en rojo en el calendario.

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El partido 105 Valencia - Real Madrid, 8 entradas disponibles

Será un partido histórico por partida doble. Se trata del enfrentamiento oficial número 105 entre Valencia CF y Real Madrid que se disputará en Mestalla, pero también será el último que ambos equipos jueguen en el estadio valencianista. El traslado al Nou Mestalla convertirá esta visita en una despedida que añade un componente especial a un clásico del fútbol español. A día de hoy, quedan ocho entradas (cinco de Hospitality, 1 de 130 euros, otra de 160 y una tercera de 215 euros).

Aunque desde hace días las localidades están prácticamente agotadas, todavía no se ha colgado oficialmente el cartel de "No hay billetes". El motivo es la campaña de Asiento Libre, que permite a los abonados del Valencia CF liberar su localidad si no pueden acudir al encuentro. Esos asientos pasan entonces a estar disponibles para otros aficionados y pueden adquirirse hasta el mismo día del partido.

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Por tanto, las únicas posibilidades reales de encontrar una entrada pasan por esas localidades que puedan liberarse o por alguna plaza suelta que permanezca disponible. No se trata de una venta generalizada, sino de oportunidades puntuales que pueden aparecer en función de los socios que decidan no utilizar su abono.

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La respuesta de Mestalla mantiene así la tónica de toda la temporada. La afición valencianista está convirtiendo cada partido en casa en una demostración de apoyo al equipo, llenando las gradas y empujando desde el primer minuto. Ante el Real Madrid, con el componente histórico de la despedida, el estadio volverá a presentar una imagen de gala.