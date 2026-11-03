David Torres Valencia, 03 NOV 2026 - 15:58h.

El Valencia CF aún no ha ganado como local

El Valencia CF, minuto de silencio y de dolor por la muerte de Jesús de Miguel desde Mestalla hasta el cielo

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El Valencia CF ha celebrado una comida de equipo para reforzar la unión del vestuario en una semana importante, marcada por el próximo enfrentamiento ante el Real Madrid y el último compromiso antes del parón de selecciones. La plantilla ha aprovechado el buen ambiente que dejó la victoria por 0-1 ante el Elche, con el gol de Umar Sadiq, para compartir mesa después de una intensa jornada en Mestalla. La cita ha llegado después de que el primer equipo se ejercitara en el estadio, donde también ha vivido un momento especialmente emotivo. Jugadores, cuerpo técnico y empleados han guardado un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido este martes. Un homenaje que ha marcado la jornada valencianista antes de dar paso a la comida. Eso ha enturbiado la mañana y el semblante de los futbolistas, todos consternados por la terrible pérdida.

El look de Sadiq y el conocido restaurante dónde fue la comida

El triunfo en Elche ha supuesto una inyección de confianza para el equipo de Javier Aguirre. La aparición de Umar Sadiq, decisivo con su gol después de regresar a la convocatoria, permitió al Valencia sumar tres puntos fundamentales y abandonar las malas sensaciones de las jornadas anteriores. Su look en la comida iba en sintonía con su estelar celebración a lo Michael Jackson.

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La comida se ha celebrado en Aragón 58, conocido restaurante situado en la avenida de Aragón de Valencia. Un establecimiento que se presenta como "un clásico de siempre" y que lleva más de 20 años dando de comer a los valencianos. Durante estas dos décadas, la familia Honrubia ha consolidado una propuesta basada en la calidad del producto, la cocina mediterránea y un servicio cuidado.

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No es, además, la primera vez que con Javier Aguirre se promueve este tipo de encuentros para fortalecer la convivencia del grupo. El técnico mexicano ya había impulsado una comida de plantilla en sus primeras semanas al frente del equipo, con Guido Rodríguez como uno de los encargados de organizar aquella cita.

Ahora, el vestuario vuelve a compartir mesa en un momento oportuno. El Valencia prepara el partido ante el Real Madrid, una prueba de máxima exigencia en Mestalla y una oportunidad para confirmar que la victoria en el Martínez Valero puede marcar un punto de inflexión antes del parón internacional. Toca lograr la primera victoria como local después de que el Valencia CF no haya conseguido estrenarse todavía ante su hinchada.