El Valencia CF, minuto de silencio y de dolor por la muerte de Jesús de Miguel desde Mestalla hasta el cielo

David Torres Valencia, 03 NOV 2026 - 14:06h.

España y el mundo del fútbol lloran la muerte de Jesús de Miguel: "No hay consuelo"

El equipo se ha entrenado en Mestalla y después se ha hecho la foto oficial de la temporada

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El Valencia CF ha vivido con tristeza la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife que ha muerto este martes, 3 de noviembre, a los 29 años, después de sufrir un fuerte golpe durante el encuentro disputado ante el Andorra. La plantilla del primer equipo valencianista ha querido rendirle homenaje con un minuto de silencio en Mestalla, escenario en el que se ha ejercitado durante la mañana y donde también ha aprovechado para realizar la fotografía oficial de la temporada.

Los jugadores, el cuerpo técnico y los miembros del equipo han guardado un minuto de silencio en memoria del delantero, que permanecía ingresado desde la noche del lunes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife. El futbolista no ha podido superar las consecuencias del fuerte impacto sufrido durante el partido.

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El CD Tenerife ha comunicado la noticia a primera hora de este martes con un mensaje que refleja el dolor de la entidad canaria: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda".

El Valencia CF ya había mostrado sus condolencias

El homenaje en Mestalla ha sido una nueva muestra del cariño y el respeto del Valencia CF hacia el futbolista y su entorno. Antes de que el primer equipo guardara el minuto de silencio, el club valencianista ya había trasladado públicamente sus condolencias a través de sus canales oficiales, como ha hecho todo el fútbol español y europeo.

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"El Valencia CF quiere expresar sus más sinceras condolencias por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel. Todo nuestro cariño y apoyo a su familia, al CD Tenerife y a su afición. Descanse en paz", publicó la entidad.

Un gesto de respeto en una jornada marcada por la tristeza en el fútbol español, que se ha unido al dolor del CD Tenerife, de sus compañeros y de todos los aficionados que hoy lloran la pérdida del jugador.

El Femenino también guardó un minuto de silencio, esta vez en la Ciudad Deportiva de Paterna