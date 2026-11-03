Cambios en el Valencia CF: Pachu ya ejerce, Isei se despide sacando pecho por fichajes que no juegan

David Torres 03 NOV 2026 - 11:21h.

Lim se lo carga todo otra vez: Ron Gourlay, Carlos Corberán y la secretaría técnica, despedidos

Lisandro Isei se despide del Valencia CF hablando de Sato, Dieng y De Haas

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ValenciaEl Valencia CF sigue reestructurando su dirección deportiva. Pachu Martínez ya trabaja junto a Braulio Vázquez y empieza a ejercer como nuevo miembro de la secretaría técnica. El ilicitano estuvo en el palco del Martínez Valero junto al director deportivo, Braulio Vázquez, para presenciar la victoria ante el Elche. Su incorporación, cerrada hace menos de dos semanas, es inmediata. El siguiente en sumarse al equipo será Domingo Catoira.

Pachu, como avanza el diario As, acompañó a Braulio en el Martínez Valero dónde el director deportivo anunció que el mercado de fichajes no solucionará todos los problemas del Valencia CF.

Mientras tanto, Lisandro Isei, que fue despedido junto a Ron Gourlay y Carlos Corberán hace 50 días, dice adiós de su corta y discreta etapa en el Valencia CF con un mensaje en Linkedin en el que reivindica su trabajo y defiende los fichajes que impulsó durante su paso por el club. Una despedida con nombres propios: Ryunosuke Sato, Aliou Dieng y Justin de Haas. Los tres fueron incorporaciones de la anterior estructura deportiva y ninguno participó un solo minuto en el triunfo de Elche. Dieng tiene abierta la puerta de salida, De Haas no cuenta con protagonismo y Sato podría salir cedido en enero. Pese a ello, Isei reivindica las operaciones y también el trabajo con la cantera. Una referencia que adquiere especial significado en el nuevo escenario abierto con la llegada de Pitchwise.

El mensaje íntegro de despedida de Lisandro Isei

Este es el mensaje íntegro de despedida. "Con 7 años, el Valencia CF me tenía pegado a la tele, viviendo todas las emociones que el fútbol puede dar. Acabar trabajando para el club al que apoyé de pequeño ha sido un verdadero privilegio.

Mi tiempo aquí ha llegado a su fin. Estoy orgulloso del trabajo que hicimos y de cómo lo hicimos enfrentando una competencia seria. Incorporamos talento de alto potencial como Ryunosuke Sato y profesionales probados como Aliou Dieng y Justin de Haas. Igualmente importante, luchamos para mantener abiertas las vías reales para los jugadores de la Academia, y hoy juegan regularmente. El futuro de ellos y el del Club se perfilan prometedores.

Los resultados no eran los que queríamos, y en el fútbol, los resultados determinan las decisiones. Me consuela saber que mucho buen trabajo no siempre se refleja a corto plazo. Me voy habiendo aprendido mucho, tanto sobre el juego como sobre mí mismo.

Gracias a los jugadores, al personal y a todos los del club que hicieron que esta experiencia fuera lo que fue, y a los aficionados por su pasión. Os deseo lo mejor para el resto de la temporada y más allá.

No sóc valencianista pel fet d'haver nascut a València, realment va ser el valencianisme el que va nàixer dins de mi".