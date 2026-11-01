David Torres 01 NOV 2026 - 18:27h.

Braulio Vázquez ya ha hablado con Pitchwise, que empieza su desembarco por el Valencia CF por el femenino

Sobre Oevelen: Dimitrievski también, en su momento, cuando estaba Julen, el del Racing, parecía que iba a salir y acabó siendo titular"

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ValenciaBraulio Vázquez no quiere que el Valencia CF se agarre al mercado de invierno como única solución a sus problemas. El director deportivo, que ya ha mantenido sus primeros contactos con los representantes de Pitchwise, habló antes del partido ante el Elche en Movistar Plus y dejó un mensaje de prudencia sobre la posible inversión estadounidense. El gallego también se refirió a la situación de Kayne Van Oevelen, lesionado y pendiente de debutar con el primer equipo, y reconoció que su nueva etapa en Mestalla está siendo más complicada de lo esperado. Una dificultad que también está condicionada por las limitaciones y las carencias heredadas de la planificación de verano de Ron Gourlay.

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¿Has podido hablar con los nuevos inversores? ¿Qué significa su llegada y qué te han transmitido? Va a haber más inversión en el mercado de invierno que no puedes contar...

Bueno, yo tampoco he hablado tanto con ellos, pero sí que es cierto que he hablado con Corey y con el presi. Antes hablaba con el presidente y ahora con Corey Woolfolk. Hemos tenido una charla de casi dos horas, pero ellos acaban de llegar y yo llevo un mes. Ellos también estarán intentando tener información y yo conocer más de mi propio club.

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¿Cómo está la situación de Van Oevelen? ¿Puede terminar saliendo en el mercado de invierno si no tiene los partidos que esperaba?

Bueno, primero está lesionado y está fastidiado. Probablemente hubiese jugado en Copa. Luego, la situación es que queremos correr antes que andar. Faltan dos meses de competición todavía. Dimitrievski también, en su momento, cuando estaba Julen, el del Racing, parecía que iba a salir y acabó siendo titular él. Creo que hay que tener un poco de paciencia para cualquier situación porque faltan dos meses todavía.

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Braulio, está siendo más difícil de lo que esperabas.

Bueno, está siendo complicado. Yo también, cuando vine, sabía que era una situación complicada. Es verdad que es el Valencia y que es un club enorme, pero nuestra realidad es que ahora mismo estamos en el puesto 19. Lo urgente ahora mismo es pelear hasta enero. Que nadie piense que el mercado de enero va a arreglar esto, porque nos quedan muchos partidos. El día a día es lo urgente ahora mismo.