Kan Van Oevelen se lesiona y aplazará su debut con el Valencia CF: parte médico y posible tiempo de baja

David Torres Valladolid, 31 OCT 2026 - 12:55h.

Kayne Van Oevelen ya es oficial: Los dos motivos por los que el Valencia CF ficha a un meta tan joven

Se perderá LALIGA y la Copa

Compartir







El Valencia CF pierde una de las opciones que tenía sobre la mesa para el estreno copero del próximo 10 de noviembre. Kayne Van Oevelen se ha lesionado en el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva y no podrá entrar en la lista para Elche, ni tampoco debutar ante el Tavernes en la Copa del Rey la próxima semana, como estaba previsto inicialmente. El joven guardameta tendrá que esperar para disfrutar de su primera oportunidad con el primer equipo, después de que Javier Aguirre contemplara su participación en el encuentro de Copa.

La lesión supone un contratiempo para el portero, que tenía ante sí una oportunidad importante para estrenarse con la camiseta del Valencia CF. La eliminatoria ante el conjunto de Tavernes de la Valldigna, que se disputará en Mestalla, estaba marcada en rojo para varios futbolistas con menos protagonismo en Liga y para los jóvenes de la Academia que podían tener minutos.

Van Oevelen tendrá que aplazar ese momento. Su ausencia obliga ahora al cuerpo técnico a buscar otra alternativa para defender la portería valencianista en el compromiso copero. La decisión definitiva dependerá de los planes de Aguirre y de las opciones disponibles en la plantilla.

PUEDE INTERESARTE El peligro de buscar fuera lo que el Valencia CF no encuentra en casa

Parte médico de Kayne Van Oevelen

El Valencia CF ha confirmado oficialmente la lesión del guardameta a través de un comunicado médico. El club explica que el futbolista "ha sufrido un esguince en su rodilla derecha en el entrenamiento de ayer viernes en la Ciudad Deportiva".

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF se blinda ante los posibles disturbios en Valencia y bloquea su calle Colón

Además, la entidad valencianista señala que el portero seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica.

El Valencia CF no ha establecido un plazo concreto para su regreso. Su evolución marcará cuándo podrá reincorporarse progresivamente al trabajo con el grupo y volver a estar disponible para Javier Aguirre. Por el momento, su estreno con el primer equipo tendrá que esperar. Sin embargo, dado el cariz de su lesión se baraja un plazo de alrededor de tres semanas.