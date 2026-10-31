El peligro de buscar fuera lo que el Valencia CF no encuentra en casa

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ValenciaEl Valencia CF parece haber empezado a despedirse del calor de su hogar antes incluso de abandonar Mestalla. El estadio que ha sido su refugio durante décadas se ha convertido en un escenario incómodo, donde los resultados no llegan y el equipo transmite una preocupante fragilidad. Javier Aguirre tendrá que buscar lejos de casa lo que su equipo no encuentra ante su afición, una paradoja que adquiere especial relevancia antes de visitar al Elche en el Martínez Valero.

El técnico mexicano afronta un duelo regional de Liga con una estadística que invita al optimismo, pero también esconde un peligro. En sus últimos nueve partidos ligueros como visitante, el Valencia ha sumado más del doble de puntos que en sus nueve encuentros más recientes en Mestalla. Una tendencia que contrasta con la sensación de desamparo que transmite el equipo en su propio estadio, tal y como reflejan los problemas de Aguirre en Mestalla.

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La despedida del templo valencianista amenaza con hacerse más amarga si el equipo no consigue cambiar su dinámica. Mientras tanto, los números dibujan una realidad difícil de discutir: el Valencia compite mejor lejos de su hogar.

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Más del doble de puntos fuera que en Mestalla

Los datos de los últimos nueve partidos ligueros a domicilio son contundentes. El Valencia ha conquistado 14 de los 27 puntos disputados, con cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, diez goles a favor y once en contra. En Mestalla, en cambio, solo ha sumado seis puntos en sus nueve encuentros más recientes, el 22,2 % de los 27 que ha disputado. Su balance es de una victoria, tres empates y cinco derrotas, con siete goles marcados y quince encajados.

En la presente temporada, los valencianistas ganaron al Alavés con Óscar Sánchez (0-1) y empataron en El Sardinero ante el Racing (2-2), aunque también cayeron en Riazor (3-1) y en el Sánchez-Pizjuán (1-0). En el tramo final del pasado curso, encadenaron triunfos ante la Real Sociedad (3-4), el Athletic Club (0-1) y el Sevilla (0-1), empataron frente al Mallorca (1-1) y perdieron precisamente contra el Elche (1-0).

El Martínez Valero ofrece una oportunidad para confirmar esa tendencia, pero también representa un examen exigente para un equipo que necesita recuperar la pólvora y encontrar soluciones ofensivas. El Valencia llega con la obligación de transformar sus mejores números a domicilio en puntos, después de que sus problemas de cara a portería volvieran a quedar en evidencia.

Mestalla, un problema que no encuentra solución

En sus nueve últimos partidos como local, el Valencia ha perdido ante el Betis (0-1), el Barcelona (0-5), la Real Sociedad (2-3) y el Villarreal (1-2), y ha empatado sin goles frente al Celta y al Athletic Club. En el tramo final de la pasada campaña, venció al Barcelona (3-1), igualó ante el Rayo Vallecano (1-1) y perdió frente al Atlético de Madrid (0-2).

El último tropiezo ante el Villarreal, marcado por el esfuerzo y la frustración, volvió a evidenciar los problemas de un equipo que necesita resultados urgentes. Aguirre debe encontrar fuera la respuesta que Mestalla no le ofrece. El riesgo es que esa dependencia del visitante termine convirtiéndose en otra debilidad.