La compra del 42% del Valencia CF por parte de Pitchwise, anunciada esta semana, llega en un momento deportivo delicado. El nuevo accionista minoritario pero con un paquete significativo aterriza en un club que necesita recuperar la estabilidad y que tiene en Mestalla uno de sus principales problemas. La derrota ante el Villarreal (1-2) prolonga la mala dinámica del equipo de Javier Aguirre, que sigue sin ganar en casa después de seis partidos ligueros como local. El equipo no funciona. El conjunto valencianista volvió a dejar escapar una oportunidad de sumar tres puntos ante su afición. Pepelu adelantó al equipo desde el punto de penalti en la primera mitad, pero Freeman y Mikautadze remontaron el encuentro tras el descanso. La derrota estuvo marcada también por la grave lesión de David Otorbi y volvió a dejar al Valencia sin premio, pese a haberse puesto por delante. El equipo no consigue cerrar los partidos y aumenta la preocupación en torno a un proyecto que necesita resultados, como refleja la crónica de una derrota llena de frustración. Los números del Valencia en su estadio en este inicio de temporada son preocupantes: cuatro derrotas, dos empates, tres goles a favor y once en contra. El equipo no ha conseguido ganar ninguno de sus seis encuentros como local, una secuencia que evidencia sus problemas para imponerse en Mestalla. Los dos únicos puntos llegaron ante el Celta y el Athletic Club, con sendos empates sin goles. El resto del balance resulta demoledor: derrota frente al Betis (0-1), goleada encajada ante el Barcelona (0-5), tropiezo contra la Real Sociedad (2-3) y la remontada del Villarreal (1-2). La derrota ante el conjunto castellonense confirma una tendencia que Javier Aguirre no ha conseguido corregir desde su llegada. El técnico mexicano se ha encontrado con un equipo incapaz de convertir Mestalla en un fortín. Para encontrar una racha similar hay que remontarse a la temporada 2018-19. Aquel Valencia dirigido por Marcelino García Toral también encadenó seis partidos ligueros sin ganar en Mestalla. Sin embargo, el balance fue muy distinto al actual: cinco empates y una derrota, con cuatro goles a favor y cinco en contra. La racha terminó con una victoria por 3-0 ante el Rayo Vallecano. Aquel Valencia acabó la temporada en la cuarta posición de LaLiga y conquistó la Copa del Rey, una prueba de que un mal comienzo en casa no siempre determina el desenlace de una campaña. La situación actual, no obstante, presenta diferencias importantes. El equipo de Aguirre ha perdido cuatro de sus seis partidos en Mestalla y solo ha sumado dos empates. Además, ha encajado once goles y apenas ha marcado tres. No se trata únicamente de una mala racha de resultados: el Valencia necesita mejorar su rendimiento, recuperar la confianza y volver a ofrecer garantías ante su afición. La entrada de Pitchwise en el accionariado abre una nueva etapa institucional, pero el equipo necesita respuestas inmediatas sobre el terreno de juego. La compra del 42% del club coincide con un momento en el que los resultados amenazan con complicar todavía más la temporada. Mestalla se ha olvidado de ganar y el Valencia necesita revertir la situación cuanto antes porque, de lo contrario, firmará su nueva alianza y la despedida de su estadio en Segunda División