Sangre, sudor, lágrimas y otra derrota que hace pupa desde Estados Unidos hasta Singapur (1-2)

"Hay que cerrar la boca y hablar con hechos"

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ValenciaGuido Rodríguez acabó con mucha bronca tras la derrota del Valencia CF ante el Villarreal en Mestalla, decidida en el minuto 93 cuando el equipo de Javier Aguirre parecía tener el partido bajo control. El argentino hizo autocrítica, reconoció que debe mejorar su estado físico tras la lesión y asumió que la responsabilidad por la mala situación del equipo es colectiva. El centrocampista lanzó, además, un mensaje de resistencia en un momento crítico: "Los débiles se rinden y nosotros no nos vamos a rendir".

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¿Cómo está el equipo después de otra derrota en la que parecía que podía conseguir la victoria? ¿Por qué no gana el Valencia?

Con mucha bronca, la verdad, por no conseguir el resultado. Sabemos que tenemos que ganar, que necesitamos ganar y que tenemos que sumar de tres en tres. Estoy muy enojado, también en lo personal, porque se nos escapa un partido que en un momento se nos había puesto de cara. No hay otra descripción. Tenemos mucha bronca.

Javier Aguirre lleva casi un mes en el equipo. ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad por esta situación?

Él se hace cargo de lo que tiene que hacer, pero creo que los jugadores también tenemos que dar un paso adelante y asumir nuestra responsabilidad. Esto es cosa de todos, de Javier y nuestra. No tenemos que buscar responsables fuera. No estamos haciendo las cosas bien y por eso tenemos los puntos que tenemos, por eso no ganamos y por eso, en muchos momentos, no tenemos la pelota.

Tenemos que hacernos cargo, bajar la cabeza, trabajar, entrenar mañana y pensar en el siguiente partido. Es un momento difícil, de aguantar y trabajar. No hay más.

"Hay que cerrar la boca y hablar con hechos"

¿Qué le pasa al equipo en el aspecto físico? ¿Llega mal a los minutos finales? ¿Cómo te encuentras tú y cómo ves al resto de compañeros?

Puedo hablar de mí personalmente. Creo que tengo que mejorar. Es verdad que le he dado muchas vueltas a mi situación física porque venía de estar lesionado hace un tiempo y sentía que podía ser un poco eso.

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Pero también creo que hay que analizarlo todo. No voy a explicar cuestiones de entrenamiento ni sensaciones personales, pero sí considero que tengo que darle una vuelta. Hablo de mí, no de nadie más.

Además, cuando no tenemos el balón, te desgastas más. Cuando lo tienes, corres menos y puedes llegar mejor al final. Por eso no sé si es solamente una cuestión física o también de juego.

Tenemos que dar ese paso adelante, tener más la pelota por momentos y cuidarla mejor.

"En este momento los débiles se rinden y nosotros no nos vamos a rendir. Eso es seguro"

¿Por qué al equipo le cuesta tanto generar ocasiones, tener posesiones largas y ser protagonista con el balón, especialmente en las primeras partes? ¿Por qué no consigue dar un paso adelante incluso cuando juega con uno más?

Si tuviera una respuesta tan fácil, creo que no estaríamos en esta situación. Realmente, ahora mismo no puedo contestarte a eso.

Lo que sí puedo decir es que vamos a trabajar. Creo que es el momento de aguantar las críticas y todo lo que venga, desde el lugar que nos toque. Tenemos que cerrar la boca, trabajar y hablar entre nosotros. No queda más que eso.

¿Qué mensaje le mandas al valencianismo después de esta derrota y en un momento tan complicado?

Entendemos toda la frustración. Nosotros también estamos frustrados, pero creo que en este momento los débiles se rinden y nosotros no nos vamos a rendir. Eso es seguro.