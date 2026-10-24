Javier Aguirre: "La expulsión de Elliott es ridícula, absurda me irrita porque es por hablar y "

David Torres 24 OCT 2026 - 21:45h.

"Pero es culpa mía porque yo soy quien los pongo"

El gesto de dolor y las lágrimas de rabia de David Otorbi en la camilla tras romperse en Mestalla

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ValenciaJavier Aguirre compareció en la sala de prensa de Mestalla tras un partido marcado por la mala noticia de la lesión de gravedad de David Otorbi, que tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas en su primer encuentro como titular tras renovar. El Valencia CF logró adelantarse en el marcador gracias a un penalti transformado por Pepelu, después de una acción sobre Dani Raba, que había entrado al campo para sustituir al joven canterano, pero sin embargo vio como se le escapó el choque en los instantes finales. El técnico mexicano analizó el encuentro, la lesión de Otorbi y las sensaciones de su equipo ante el Villarreal .

Además, Aguirre comentó las siguientes cuestiones:

¿Cómo valora el partido?

El equipo hace muchas cosas bien, aunque otras hay que mejorarlas. De repente, en ese afán de querer ganar el partido, perdemos una acción. La pelota es nuestra en campo contrario y descuidamos el contraataque. No guardamos bien la retaguardia y ellos tienen mucha calidad. La lesión de Otorbi es un accidente que nos complica y nos cambia toda la situación del partido. Luego, con el marcador a favor, intentamos no echarnos atrás, seguimos buscando y al final tenemos el gol anulado, el mano a mano de Hugo Duro y no sellamos el 1-2. Parecía que podíamos cerrar el partido, pero no se pudo y ellos tienen calidad. Luego, ya diez contra diez, insisto, queriendo ganar, perdimos. La actitud es muy buena, seguimos como estamos y hay que continuar trabajando. No hay más.

¿Cómo está usted?

Como todo el valencianismo, estoy bastante dolido, enojado y triste por la derrota y por el esfuerzo que hacemos, pero no nos ha alcanzado en estos tres partidos. Esperemos que llegue ya una victoria para dar una alegría a la gente y que se vaya a casa con los deberes hechos.

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¿Cómo le ha afectado la lesión de David Otorbi?

Sabíamos que ellos tienen muy bien la pelota, que iban a meternos en nuestro campo. Son un equipo que juega bien con el balón y que iba a dejar espacios. Teníamos velocidad con Danjuma, Rioja y Otorbi, pero no tuvimos ninguna ocasión clara salvo una en la segunda mitad

La lesión afecta porque Otorbi estaba jugando muy bien y entrenando muy bien. Esperemos que no sea algo grave. El doctor me tranquiliza, pero hasta que no veamos las imágenes y conozcamos la magnitud de la lesión no podemos valorarla.

¿Qué ha ocurrido con la expulsión de Elliott?

Con once contra once no estábamos mal. Estábamos bien con el tratamiento de la pelota, nos metimos, tiramos y estábamos ahí. Y llega una expulsión absurda, ridícula, evidentemente por hablar. Apenas habla español y no sé qué le puede haber hecho hablar. Es bilingüe, no lo sé, pero fue por hablar y eso me irrita mucho.

Hay códigos y no podemos hacer eso. No es culpa de él, es culpa mía, en todo caso, por proponer a los jugadores que pongo y por jugar con ellos. Es culpa mía totalmente. De puertas adentro hablaremos con él, pero aquí la responsabilidad es mía. Yo decido quién juega y cómo podemos mejorar.

¿Qué ha ocurrido con el cambio que tenían preparado? ¿Está contrariado con el equipo arbitral?

Yo no voy a hablar de los árbitros. No lo he hecho y no será hoy la primera vez. Pero es verdad que el cambio estaba preparado. Eso es verdad. La comunicación entre ellos no puedo evaluarla porque no la sé. Tienen un pinganillo y ya está, pero el cambio estaba pedido antes. De todas formas, no es justificante ni muchísimo menos.

La expulsión, el mano a mano, el gol anulado, el cambio que se genera y la lesión de Otorbi son cosas propias del juego. Hay que asumirlas. No podemos ser un equipo que se queje constantemente. Yo no lo hago. Para mí, la queja es propia de personas que echan balones fuera.

Culpables...

El máximo responsable de la derrota de hoy soy yo, sin lugar a dudas. Tengo que mirar hacia adelante y seguir trabajando porque vine para intentar mejorar esto y no lo he logrado. Eso me tiene un poco inquieto.

¿Cómo se corrigen los errores que ha cometido el Valencia, especialmente en el 1-2?

Con concentración, inteligencia y huevos hacia adelante. Con el 1-1 nos vimos fuertes. Estábamos fuertes once contra once y aprovechando esa superioridad numérica. La expulsión nos trastoca todo y vamos a tumba abierta.

Podíamos haber ganado, estábamos encima de ello y en campo contrario. Pero llega un balón largo en el que creo que hay cierta duda entre mi portero y Pepelu, se plantan delante de la portería y nos hacen un gol que fue vital para ellos.

Con mayor concentración. Hay que entender que, si no se puede ganar, hay que ser inteligentes para conservar el marcador. No fue así y nos vamos muy dolidos.

¿Ha hablado con Braulio sobre las necesidades del equipo, especialmente en ataque?

No me he sentado con Braulio. Hemos hecho tres goles en tres partidos. Hemos tenido ocasiones y hoy no sé cuál era el dato de expectativa de gol. Creo sinceramente que ellos lo tenían más alto, aunque no lo sé. Contra el Racing y el Athletic tampoco era para hacer más de un gol y medio, según las estadísticas. La única que vale es la que mata al final; lo demás son momentos.

Pero, respondiendo a su pregunta, no me he sentado con él. Hoy pusimos gente rápida con lo que tenemos y vamos a seguir luchando con lo que hay para conseguir más goles. Tres en tres partidos son pocos. Tenemos que hacer más goles y evitar encajar. Sobre todo hoy, esos dos goles eran, a todas luces, evitables.