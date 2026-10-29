David Torres 29 OCT 2026 - 13:49h.

El Valencia CF adelanta su viaje a Elche y el punta puede ser la novedad

Sadiq da el primer paso, pero el Valencia ya tiene una fecha marcada para su regreso

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ValenciaUmar Sadiq aprieta para volver cuanto antes y no quiere perderse la cita del Valencia CF en el Martínez Valero. El delantero nigeriano ha vuelto a completar este jueves una sesión de entrenamiento junto al grupo en la Ciudad Deportiva de Paterna y acorta plazos con el objetivo de entrar en la convocatoria para visitar al Elche este domingo a las 18.30 horas. Su evolución invita al optimismo. Sadiq continúa acumulando entrenamientos después de superar la lesión en la región isquiotibial derecha que sufrió el pasado 30 de septiembre. Javier Aguirre ya había dejado abierta la puerta a su regreso esta semana, siempre que el atacante mantuviera las buenas sensaciones. Ahora, el futbolista quiere dar un paso más y estar disponible para un partido importante en el calendario valencianista.

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Plan de viaje especial a Elche

Pero hay otro motivo por el que Sadiq no quiere faltar a la cita. Aguirre quiere hacer piña con el equipo y prepara una concentración desde el sábado, un día antes del encuentro ante el Elche. El técnico mexicano quiere reforzar la unión del vestuario y aprovechar la convivencia para preparar una salida exigente. El delantero desea formar parte de ese grupo y acompañar a sus compañeros en un momento en el que el Valencia necesita puntos y estabilidad.

El plan de Aguirre para fortalecer al equipo ya debía haber comenzado esta semana. El técnico tenía previsto comer todos juntos en Paterna antes de disputar la Copa del Rey ante el Tavernes, pero el encuentro se suspendió por el trágico accidente ferroviario de Toledo mientras la plantilla realizaba la activación en Paterna. La expedición no llegó a desplazarse y el equipo retomó la preparación con la mirada puesta exclusivamente en el Elche.

Foulquier y Copete, posibles novedades en la lista

La evolución de Dimitri Foulquier también es positiva. El lateral ha trabajado junto al grupo este jueves y podría regresar a una convocatoria en la que también aspira a entrar el central Copete, que estaba listo para el encuentro copero, es otra de las opciones para reforzar la defensa.

Mientras tanto, David Otorbi, Diego López y Sergi Canós continúan al margen. El Valencia prepara así la visita al Martínez Valero con la esperanza de recuperar efectivos y, sobre todo, de que Sadiq pueda sumarse a la expedición. El nigeriano quiere estar en la piña de Aguirre.