David Torres Valencia, 29 OCT 2026 - 09:09h.

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Tras el aplazamiento del partido de Copa del Rey, el Valencia necesita reaccionar en Liga y afrontar la Copa del Rey sin perder de vista el descenso. El Elche, el Real Madrid, el Tavernes, el Rayo y Osasuna esperan en noviembre, antes de un diciembre con Getafe, Atlético y Espanyol. La llegada de Javier Aguirre debía servir para cambiar la dinámica del Valencia CF, recuperar la confianza y sacar al equipo de los puestos de descenso. Sin embargo, los primeros resultados han devuelto a Mestalla a la cruda realidad. El técnico mexicano suma dos empates y una derrota en sus tres primeros encuentros y el calendario no concede tregua. El Valencia necesita puntos, pero también soluciones para corregir los errores que le están condenando.

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Un noviembre de máxima exigencia para un Valencia poco contundente

El empate ante el Racing de Santander (2-2), la igualada sin goles frente al Athletic Club (0-0) y la derrota contra el Villarreal (1-2) dejan un balance de dos puntos de nueve posibles. El equipo ha competido por momentos, pero sigue sin encontrar la regularidad necesaria para convertir sus buenas fases de juego en victorias.

La derrota ante el Villarreal fue especialmente dolorosa. El Valencia se adelantó con un penalti transformado por Pepelu, pero no supo proteger su ventaja y acabó encajando el gol definitivo en el tiempo añadido. La falta de contundencia ofensiva y los desajustes defensivos mantienen al equipo en una situación delicada.

El calendario aprieta desde el primer día. El Valencia visitará al Elche el 1 de noviembre, en un duelo directo que puede resultar determinante para la lucha por la permanencia. Será una primera oportunidad para que Aguirre consiga su primera victoria y el equipo empiece a cambiar su dinámica.

Llega el Madrid sin Vinicius

Después llegará el Real Madrid a Mestalla el 7 de noviembre, una prueba de máxima exigencia antes de afrontar la Copa del Rey. La eliminatoria ante la UE Tavernes, inicialmente prevista para el 28 de octubre, se disputará finalmente el 10 de noviembre en Mestalla, después de su aplazamiento. El cambio de fecha obliga a reajustar la planificación de una plantilla que necesita recuperar efectivos y administrar esfuerzos.

La competición liguera continuará con la visita al Rayo Vallecano el 21 de noviembre y el partido ante Osasuna en Mestalla, previsto para el fin de semana del 28 y 29. Dos encuentros que pueden marcar el balance del mes y en los que el Valencia tendrá que demostrar que está preparado para competir bajo presión.

Diciembre tampoco da respiro

El calendario seguirá siendo exigente en el último mes del año. El Valencia visitará al Getafe el 6 de diciembre y al Atlético de Madrid el día 13, antes de recibir al Espanyol el fin de semana del 19 y 20, en el último compromiso liguero previsto para 2026.

Los partidos ante Elche, Osasuna y Espanyol adquieren un valor especial por su incidencia en la clasificación. Son encuentros en los que el Valencia necesita sumar para ganar margen y evitar que la lucha por la permanencia se convierta en una amenaza todavía mayor.

Aguirre necesita algo más que un efecto revulsivo: "Guido tiene razón"

El reto de Javier Aguirre va más allá de cambiar la imagen del equipo. El entrenador debe encontrar un equilibrio entre la ambición ofensiva y la seguridad defensiva, mejorar la eficacia de sus delanteros y conseguir que el Valencia aprenda a cerrar los partidos. "Guido tiene razón", decía el pasado martes al reconocer que, sin balón, su equipo sufre y se desgasta como argumentó el capitán argentino. Es momento de ponerle remedio y Aguirre lo sabe. Copa o no. Es la hora de que la reacción no puede quedarse en las sensaciones. El equipo sigue en descenso, solo ha sumado dos puntos desde la llegada del mexicano y afronta semanas que pueden marcar el rumbo de la temporada. La ilusión por el cambio de entrenador ya ha chocado con la realidad de la clasificación. Ahora hacen falta victorias.