Última hora de las entradas para el Tavernes-Valencia CF de Copa del Rey: nueva fecha y plazo de devolución

David Torres Valencia, 29 OCT 2026 - 14:05h.

Las entradas siguen siendo válidas, pero hay fecha límite para devolverlas

El UE Tavernes - Valencia CF ya tiene nuevo horario y será en Mestalla: qué internacionales podrían perdérselo

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El Valencia CF y la UE Tavernes ya han comunicado las novedades sobre las entradas para el partido de la primera ronda de la Copa del Rey 2026-27. El encuentro, aplazado por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, se disputará finalmente el martes 10 de noviembre, a las 21:00 horas, en Mestalla. Los aficionados que ya tenían su localidad podrán utilizarla en la nueva fecha, aunque también dispondrán de un plazo para solicitar la devolución del dinero.

Los aficionados que compraron sus entradas y puedan acudir al encuentro no tendrán que realizar ninguna gestión. Sus localidades serán válidas para el martes 10 de noviembre.

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Sin embargo, quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso a través del mismo canal por el que adquirieron las entradas. El plazo dependerá de dónde se realizó la compra.

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En el caso de las localidades adquiridas a través de la web oficial del Valencia CF, los aficionados deberán enviar un correo electrónico a taquillas@valenciacf.es. La fecha límite para solicitar la devolución será el jueves 5 de noviembre, a las 12:00 horas.

Por su parte, quienes compraron las entradas presencialmente en las oficinas de la UE Tavernes podrán recuperar el importe en efectivo en las mismas instalaciones. El procedimiento estará disponible desde el martes 3 hasta el jueves 5 de noviembre, ambos incluidos, en horario de 18:00 a 20:00 horas.

Bufandas conmemorativas a la venta desde este jueves

La UE Tavernes también ha anunciado que, desde este jueves 29 de octubre, los aficionados podrán adquirir las bufandas conmemorativas del partido en las oficinas del club. El horario de venta será de 18:00 a 20:30 horas.

Tanto el Valencia CF como la UE Tavernes han trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del accidente ferroviario y han expresado su apoyo a todas las personas afectadas por la tragedia.