El Valencia CF se blinda ante los posibles disturbios en Valencia y bloquea su calle Colón

David Torres Valencia, 31 OCT 2026 - 10:19h.

La Policía Nacional ha advertido a los establecimientos de la posibilidad de que se produzcan actos vandálicos

El peligro de buscar fuera lo que el Valencia CF no encuentra en casa

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El Valencia CF también ha tomado medidas preventivas ante la amenaza de posibles disturbios y saqueos anunciados para este sábado en el centro de Valencia. El club ha decidido bloquear los accesos de su tienda oficial de la calle Colón, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, para proteger sus instalaciones ante los incidentes que puedan producirse.

La decisión llega en una jornada en la que numerosos comercios del centro han comenzado a proteger sus escaparates con tablones de madera. La Policía Nacional ha advertido a los establecimientos de la posibilidad de que se produzcan actos vandálicos durante la tarde de este sábado, después de que el canal 'Blocus Vlc' difundiera llamamientos a saquear tiendas. Por estos hechos ya se han practicado varias detenciones.

La calle Colón, donde se encuentra uno de los establecimientos oficiales del Valencia CF, está siendo uno de los puntos en los que más medidas de protección se están adoptando. Trabajadores de diferentes comercios han colocado protecciones en los cristales y otros han optado directamente por cerrar sus puertas por precaución. Algunas tiendas no abrirán durante toda la jornada, mientras que otras tienen previsto hacerlo hasta las 16:30 horas.

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El Valencia CF se suma así a las medidas preventivas de los establecimientos de la zona para evitar daños materiales y garantizar la seguridad de sus trabajadores y clientes. La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha pedido prudencia y ha recordado que la prioridad debe ser siempre la integridad de las personas.

Una medida preventiva en la previa del Elche-Valencia CF

La situación coincide, además, con un fin de semana importante para el valencianismo, que tiene la mirada puesta en el desplazamiento del equipo para disputar el Elche-Valencia CF. El encuentro centra la actualidad deportiva del club, aunque la entidad también permanece pendiente de lo que pueda suceder en el centro de la ciudad.

La recomendación policial a los comerciantes es mantener la calma, cerrar puertas y persianas si se acerca algún grupo violento, alejarse de los escaparates y avisar al 112.