Pablo López, el extremo che más prometedor vuelve del infierno y relata su calvario: "No puedes andar y tienes dolores muy fuertes"
Lesión grave de Pablo López: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Mirandés y el Valencia CF
Pablo López vuelve a ver la luz al final del túnel. El extremo murciano, una de las apuestas de futuro del Valencia CF, ha regresado a los terrenos de juego después de pasar un año alejado del fútbol por una grave lesión de rodilla. A sus 20 años, el atacante vuelve a empezar después de un calvario que llegó en el peor momento posible, cuando comenzaba a consolidarse en el fútbol profesional.
La lesión frenó en seco una progresión que apuntaba alto. Formado en las canteras del Levante UD y del Valencia CF, Pablo López debutó con el primer equipo blanquinegro en la Copa del Rey, en enero de 2025. Su talento y capacidad para jugar en banda le abrieron después las puertas de una cesión al CD Mirandés, en Segunda División, donde buscaba acumular minutos y dar un paso adelante en su carrera.
Sin embargo, cuando mejor se encontraba, llegó el golpe. El futbolista estaba disfrutando de continuidad y atravesaba una buena dinámica, pero una grave lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla le obligó a parar. Comenzó entonces un largo proceso de recuperación, con trabajo físico, paciencia y una batalla mental que puso a prueba su fortaleza.
Ha vuelto a competir después de un año marcado por una grave lesión de rodilla cuando estaba cedido en Segunda
El propio jugador resume con crudeza lo que supone enfrentarse a una lesión de este tipo: "Empiezas que no puedes ni andar, con unos dolores muy fuertes". Una frase que retrata el abismo que existe entre competir al máximo nivel y tener que aprender de nuevo a caminar, entrenar y recuperar las sensaciones de un futbolista.
Poco a poco, Pablo López ha ido superando etapas hasta volver a sentirse deportista. El pasado sábado regresó a la competición con el VCF Mestalla, poniendo fin a un año sin jugar. Ahora le toca recuperar el ritmo, sumar minutos y demostrar que conserva las condiciones que le convirtieron en una de las promesas de la Academia VCF.
Pablo López explica cómo ha vivido su regreso tras un año sin jugar
El atacante del VCF Mestalla ha vuelto a competir después de una grave lesión de rodilla. Estas son sus declaraciones en la previa del partido ante la UD Castellonense, que se disputa este sábado a las 19:00 horas en el Antonio Puchades.
Feliz por estar de vuelta
"Después de un año justo volví a competir y la verdad que estoy muy contento, porque no ha sido para nada fácil. La gente que se haya lesionado así sabe que es un proceso de muchas situaciones y hemos sabido llevarlas. Ahora toca ir cogiendo ritmo, poco a poco, e ir cogiendo minutos. Estoy muy contento".
Lesión en un momento clave
"Venía de una muy buena dinámica. Estaba cedido en Segunda División y teniendo minutos. Pero, las cosas pasan por algo y no queda otra que afrontarlo y estar más fuertes mentalmente para seguir hacia adelante".
Largo proceso de recuperación
"Empiezas que no puedes ni andar, con unos dolores muy fuertes. Y luego, poco a poco, ya te vas viendo un poco más como deportista. Después empiezas en campo y ya te estás viendo que puedes ir arrancando y tal. Ha sido un proceso largo, de ir poco a poco, día a día. Al final, se ha conseguido y estamos de vuelta para dar lo máximo al equipo".
Un apoyo muy especial
"Este año también me ha tocado la suerte de jugar en el grupo de Murcia y me va a venir bastante bien, porque voy a tener apoyo tanto dentro del equipo como fuera, con familiares y amigos. La verdad es que va a ser una fuerza superior, que va a hacer que compita mejor".
Paso a paso
"Ahora, aunque ya esté de vuelta, hay que ir poco a poco porque al final es una lesión muy larga y son muchos procesos. Hay que ir adaptándose cada vez más hasta que pueda dar el máximo".
Regreso al Antonio Puchades
"Tengo muchas ganas de volver a pisar el Puchades y espero ayudar al equipo para poder conseguir la victoria. Esperamos que venga aquí nuestra gente a animarnos y nosotros estar concienciados de hacer un gran partido también para apoyar a nuestra gente".