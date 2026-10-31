Braulio Vázquez ya ha hablado con Pitchwise, que empieza su desembarco por el Valencia CF por el femenino

David Torres Valencia, 31 OCT 2026 - 13:58h.

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El desembarco de Pitchwise Holdings en el Valencia CF empieza a dejarse notar. Mientras la nueva propiedad estadounidense toma contacto con la estructura del club, Braulio Vázquez ya ha mantenido conversaciones con sus representantes. Así lo confirmó Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Elche, donde reconoció que el director deportivo sí ha tenido la oportunidad de hablar con los nuevos inversores, a diferencia del entrenador mexicano.

Preguntado por si había podido conocer a los representantes de Pitchwise desde que se anunció la operación, Aguirre fue claro: "Yo no. Braulio sí. Habló con Corey (Woolfolk, que es el que va a llevar la parte más deportiva). Él me informa de todo y tuvo oportunidad de hablar con ellos. Yo no los conozco. En su día hablé con el presidente y me comentó la participación de los americanos, pero yo no he tenido esa oportunidad". El apoyo a Javier Aguirre y Braulio Vázquez ni se cuestiona, como ya avanzó ElDesmarque.

Pitchwise pondrá dinero para los dos primeros equipos, Nou Mestalla e instalaciones

La respuesta del técnico confirma que los contactos entre la nueva propiedad y la estructura deportiva ya están en marcha. Braulio Vázquez se convierte así en uno de los primeros interlocutores de Pitchwise en el día a día de la entidad, mientras los nuevos accionistas comienzan a conocer de primera mano las diferentes áreas del Valencia CF.

El acuerdo contempla la entrada de Pitchwise con el 42% del capital, aunque Meriton mantiene la mayoría accionarial. La nueva etapa, que tendrá entre sus prioridades el Nou Mestalla, instalaciones y la inversión en las plantillas masculina y femenina, empieza también a tener presencia física en las instalaciones del club.

Pitchwise en Paterna con el femenino: Brooke Elby fue talismán

Una de las primeras imágenes de este acercamiento se ha producido en el Antonio Puchades. Brooke Elby estuvo en el palco del estadio para presenciar el encuentro del Valencia CF Femenino, acompañada por Inma Ibáñez. Elby es una exfutbolista de la NWSL, la liga profesional estadounidense, y cofundadora de NWSL Players. Cuenta con experiencia en compañías especializadas en potenciar el rendimiento de las empresas y actualmente trabaja para Pitchwise Holdings.

Y además fue talismán, porque el VCF Femenino ganó su primer partido por 2-1 ante el Eibar, que tiró un penalti al palo cuando eran una más y tras 18 minutos de añadido.

Su presencia en Paterna supone una primera señal visible del interés de los nuevos inversores por conocer también la estructura del fútbol femenino valencianista. El desembarco estadounidense no se limita al primer equipo masculino y empieza a tener caras y movimientos en el día a día del club.