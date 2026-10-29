David Torres Valencia, 29 OCT 2026 - 15:17h.

Entre los planes del Valencia CF a medio plazo hay hacer un centro médico y ampliar la Ciudad Deportiva de Paterna

Luz verde para la ampliación de la Ciudad Deportiva de Paterna: centro médico, restaurantes, comercios...

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La entrada de Pitchwise en el Valencia CF abre una nueva etapa económica y deportiva en Mestalla. El fondo estadounidense, que ha adquirido el 42% del capital de Meriton, contempla una inversión de 100 millones de euros para impulsar el crecimiento de la entidad. La hoja de ruta tiene varias prioridades, desde terminar el Nou Mestalla hasta reforzar los recursos deportivos, mejorar los servicios médicos y modernizar las instalaciones de entrenamiento. El reto será convertir esa inversión en mejoras tangibles para el club y sus equipos. La operación se apoya en el proyecto que permitió al Valencia CF convencer a Pitchwise para invertir en el club. Ahora, el siguiente paso consiste en concretar las actuaciones que marcarán esta nueva etapa.

El Nou Mestalla y los primeros equipos, las prioridades de Pitchwise

La finalización del Nou Mestalla es uno de los grandes objetivos compartidos por Kiat Lim, Ann Rodriguez y Corey Woolfolk. El nuevo estadio representa una pieza fundamental para el futuro económico del club, tanto por su capacidad para generar ingresos como por las posibilidades comerciales que ofrecerá.

Junto a esta infraestructura, el plan contempla destinar recursos a los primeros equipos masculino y femenino, los servicios de alto rendimiento y las instalaciones de entrenamiento. La mejora de los servicios médicos y de los espacios que utilizan las plantillas profesionales y la cantera figura entre las prioridades. Ya se sabe, no obstante, que con finiquitos pendientes (Baraja, Corberán, refuerzos de última hora como Renzo Saravia) a Braulio no le quedará demasiado para invertir (alrededor de 8 millones para fichajes, salarios y amortizaciones)

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En este apartado, la Ciudad Deportiva de Paterna puede adquirir un protagonismo especial. El club ya había trabajado en proyectos para construir un centro médico y una residencia en sus instalaciones. Además, la mejora de Paterna y sus instalaciones responde a necesidades estructurales que arrastra la entidad.

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Braulio Vázquez y el reto de reforzar la plantilla

La planificación deportiva será otra pieza clave. La llegada de Braulio Vázquez como responsable deportivo permitirá ordenar las necesidades de la plantilla y definir las prioridades del mercado. El objetivo es aprovechar los recursos disponibles para elevar el nivel competitivo del equipo.

La previsión es que el Valencia CF incorpore alrededor de ocho futbolistas, una cifra que obliga a afinar la selección de objetivos y concentrar los esfuerzos en las posiciones más necesitadas. La inyección económica y las necesidades deportivas del Valencia CF marcarán el contexto en el que deberá trabajar la dirección deportiva.

42% pero con poder de decisión junto a Kiat Lim

Pitchwise pretende impulsar el proyecto valencianista combinando la mejora de las infraestructuras con el crecimiento de sus equipos. El propósito es construir una estructura más competitiva, mejorar los recursos de los profesionales y sentar las bases de un club con mayor capacidad de generar ingresos.

La nueva etapa se desarrollará con Kiat Lim como presidente y Meriton como accionista mayoritario, mientras Pitchwise entra en el capital con el 42%. La relación entre Pitchwise y Kiat Lim será determinante para llevar adelante una hoja de ruta que combina el Nou Mestalla, la modernización de Paterna y el impulso deportivo. Los nuevos socios tienen una minoría significativa pero en el acuerdo también se les incluye con poder de decisión. Pitchwise no se plantea comprar más acciones del Valencia CF pero sí decidir junto a Kiat Lim y sus cuatro focos de inversión están claros.