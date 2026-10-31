David Torres 31 OCT 2026 - 13:27h.

Javier Aguirre habló en nombre del club y el suyo propio

El fútbol valenciano, entre el dolor por las víctimas de Toledo y el recuerdo de la DANA

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ValenciaEl Valencia CF no ha querido permanecer ajeno al dolor provocado por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. Javier Aguirre, en nombre del cuerpo técnico y de la entidad valencianista, ha trasladado un mensaje de solidaridad y cariño a las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por el siniestro. Lo ha hecho antes de la rueda de prensa y a petición propia. El club ya mostró sus condolencias desde el primer momento y este jueves convirtió el recuerdo en un gesto colectivo. La primera plantilla masculina guardó un sentido minuto de silencio antes de comenzar el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. Un homenaje en el que participaron también Javier Aguirre y el director deportivo, Braulio Vázquez.

Ya hubo minuto de silencio

El gesto no se limitó al primer equipo. El Valencia CF Femenino y los diferentes conjuntos de la Academia VCF también se sumaron al recuerdo de las víctimas, en una jornada marcada por el luto y el respeto. La entidad quiso hacer extensivas sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos y mostrar su apoyo a quienes trabajan en las labores de asistencia.

La tragedia ferroviaria, que ha conmocionado a todo el país, también provocó la suspensión de los encuentros de Copa del Rey previstos para el miércoles, entre ellos el que debía enfrentar al Valencia CF con la UE Tavernes de la Valldigna en Mestalla.

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El mensaje de Javier Aguirre

El entrenador valencianista quiso aprovechar su intervención para trasladar personalmente el sentimiento de la entidad y enviar un mensaje de fraternidad a todos los afectados:

"Antes de comenzar, quisiera mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a las víctimas de la última tragedia que hemos vivido en este país. Que sepan que la entidad está con ellos, que nos duele mucho y que les mandamos un abrazo fraterno, todo nuestro ánimo y nuestro apoyo"