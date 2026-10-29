El fútbol valenciano, entre el dolor por las víctimas de Toledo y el recuerdo de la DANA

David Torres Valencia, 29 OCT 2026 - 12:42h.

Dos años después de la terrible DANA quedan dos campos aún por recuperar

Minutos de silencio por Toledo y homenaje a las 233 víctimas de la DANA en el segundo aniversario

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El fútbol valenciano ha vivido una jornada marcada por el luto, la memoria y el respeto. El Valencia CF y el Levante UD han guardado minutos de silencio en recuerdo de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, que deja un balance provisional de al menos 69 fallecidos. Un homenaje que adquiere un significado especial en una fecha especialmente dolorosa para la sociedad valenciana.

Las primeras plantillas masculinas y femeninas de ambos clubes, así como los equipos de la Academia VCF y de la cantera del Levante, han realizado un sentido minuto de silencio antes del inicio de los entrenamientos matutinos de este jueves (algunos ya lo hicieron el miércoles por la tarde). El gesto ha servido para trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas y mostrar su solidaridad con todos los afectados por la tragedia.

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El accidente también tuvo consecuencias directas en el calendario futbolístico. Por este motivo, la Real Federación Española de Fútbol aplazó los encuentros de Copa del Rey previstos para el miércoles. Los partidos pendientes, entre ellos el del Tavernes y el Valencia CF, y el Tarancón Levante UD ya conocen sus nuevas fecha.

Y además dos años de la tragedia de la DANA en Valencia

La jornada tiene, además, una carga emocional añadida para los valencianos. Este 29 de octubre se cumplen dos años de la DANA que arrasó buena parte de la provincia de Valencia en 2024 y dejó 233 víctimas mortales. Una herida que continúa abierta en numerosas localidades y familias, mientras todavía quedan tareas pendientes para recuperar la normalidad. Los dos principales clubs de la ciudad lo han recordado en sus redes sociales.

Y es que, está prohibido olvidarse de aquella catástrofe. No en vano, dos años después, la reconstrucción sigue siendo una realidad incompleta. Como ha recogido ElDesmarque al repasar lo que queda por recuperar tras la terrible DANA, el impacto de aquella catástrofe continúa presente en el territorio valenciano. En una fecha que invita al recuerdo, el fútbol ha aparcado por un momento la competición para rendir homenaje a las víctimas de Toledo, sin olvidar a quienes perdieron la vida hace dos años en Valencia. El deporte se suma así al duelo colectivo en una jornada en la que la memoria y la solidaridad están por encima de cualquier resultado.