David Torres 31 OCT 2026 - 13:09h.

Sadiq vuelve a la convocatoria

Umar Sadiq y sus opciones para no perderse la piña de Elche: plan especial para el fin de semana

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ValenciaJavier Aguirre ya ha despejado las principales incógnitas sobre el estado de la enfermería del Valencia CF antes de visitar al Elche. El técnico mexicano ha comparecido en rueda de prensa para explicar con qué futbolistas podrá contar en el Martínez Valero y quiénes tendrán que esperar para regresar a la competición. La atención estaba puesta especialmente en Umar Sadiq, que apura su recuperación y tenía opciones de perderse el derbi autonómico. El delantero nigeriano es una de las alternativas ofensivas que necesita el equipo para recuperar el gol.

También había expectación por conocer la situación de Copete y Dimitri Foulquier, dos jugadores que llevan tiempo trabajando para dejar atrás sus respectivos problemas físicos y volver a estar disponibles. Sus posibles regresos supondrían un refuerzo para una plantilla que necesita efectivos en este tramo de la temporada. Estaban listos para la Copa

El "Vasco" ha puesto nombre y apellidos a las dudas y ha explicado quién está en condiciones de viajar a Elche, cómo se encuentran los futbolistas que arrastran molestias y qué opciones maneja para confeccionar la convocatoria.

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Javier Aguirre despeja todas las dudas: Sadiq vuelve

Finalmente el técnico argentino ha descartado a José Copete. "Está casi, pero por decisión técnica he decidido que Jose se quede. Dimitri sí está y Umar Sadiq también".

Cabe recordar que el delantero nigeriano del Valencia Sadiq Umar realizó desde esta semana todo el entrenamiento con el grupo por primera vez desde que cayó lesionado de la región isquiotibial derecha el 30 de septiembre ante el Deportivo en Riazor y, por lo tanto está en condiciones de jugar. Cosa bien diferente es que pueda ser titular o simplemente tener minutos.

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Precisamente en Riazor también entró en la convocatoria un Dimitri Foulquier que ahora vuelve a la convocatoria. El lateral eso sí, tiene menos opciones de jugar ya que Pablo Maffeo y Arnau Martínez están por delante en el lateral derecho.

Otorbi y Kayne no van. "Al meta se le fue la rodilla y veremos si tiene para un mes, mientras que a Otorbi le visteis la lesión muscular. Sólo nos faltan Dieguito y Canós, estamos muy contentos con eso".