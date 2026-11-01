David Torres Valencia, 01 NOV 2026 - 20:27h.

Sadiq salió en la segunda parte y remató el partido; Dimitrievski salvó al equipo

Braulio Vázquez: "Que nadie piense que nuestra situación la va a arreglar el mercado de invierno"

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El Valencia CF ganó ante el Elche gracias a un gol de Umar Sadiq en la segunda mitad tras sufrir en la primera. Stole Dimitrievski salvó el empate en el 93.

Decía Javier Aguirre en la previa que él "no tiene una varita mágica" y que el partido "una final a falta de 27 partidos es muy fuerte. No considero que sea, ni por asomo, una final". El técnico, no obstante, cambió su once titular apostando por el joven Aaron Mayol en busca de su frescura y de su magia. Braulio Váquez le avisaba al mexicano y a todos que el mercado de invierno no puede arreglar todos los males, y razón no le falta. El Valencia CF tiene que llegar vivo a enero como sea.

Otra primera mitad desastrosa

Y parecía que el Valencia CF quería hacerle caso al técnico y tuvo unas primeras aproximaciones con Danjuma que, como siempre, acabaron en malas decisiones del punta. Fue un espejismo. Por contra, el Elche fue apoderándose del partido hasta el momento en que Cepeda, en el 20' estrellaba al balón en el larguero. Y es que, ni varita mágica, ni mucho menos sensación de final. El Elche con un porcentaje de posesión del 73% había minimizado al Valencia que había salido, una vez más, a que no le hicieran daño más que a castigar a su rival y, aunque al final Maffeo tuvo una aislada, el Valencia CF de Aguirre tenía muy mala pinta.

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Nadie hace caso a Guido Rodríguez

Si Guido puso el énfasis en que sin balón se sufre más, el equipo no parece haber aprendido nada. La posesión no dejaba lugar a dudas.

Tras el paso por vestuarios, Javier Aguirre no agitó su varita mágica ni cambió nada y el equipo calcó el principio de la primera mitad. Salió con algo más de empuje pero, como en la primera, fue el Elche el que probó los reflejos a Dimitrievski. El tiro seco de Cepeda obtuvo buena respuesta del meta.

Sadiq sí tiene una varita

A la hora de partido, Javier Aguirre sacó a Umar Sadiq, desplazó a Danjuma a una banda y sentó a Maffeo. El equipo lo agradeció y, en unos minutos, ya acumuló dos disparos a puerta... y a la tercera, logró el 0-1.

Javier Aguirre sacó una contra maravillosa, se la puso perfecta a Danjuma y este se la puso en bandeja a Sadiq, que recortó a su rival y batió por bajo a Dituro. Umar haciendo de Sadiq.

Y es que, el nigeriano tuvo el partido en sus botas en el 85, pero falló sólo ante el portero después de haberle puesto un balón de oro a Danjuma, que sigue tan negado como hace un año.

Y Aguirre muchas tablas

Javier Aguirre, puede que no tenga una varita pero sí muchas tablas y en el 87 sacó a Diakhaby y Jesús Vázquez por Danjuma y Javi Guerra para poner una defensa de cinco atrás y tratar de asegurar una victoria que podía ser oro. Y así fue. Y eso que, a balón parado, Federico Redondo pudo empatar, pero Stole Dimitrievski puso una mano salvadora. El Valencia CF respira algo.