Alineaciones confirmadas del Elche CF - Valencia CF para la Jornada 11 de LALIGA

David Torres Valencia, 01 NOV 2026 - 17:11h.

Aarón Mayol, titular

Desvelados los enigmas Umar Sadiq, José Copete y Dimitri Foulquier

Compartir







El Elche CF y el Valencia CF se enfrentan este domingo en el Martínez Valero en un duelo autonómico con objetivos muy diferentes. El conjunto ilicitano llega en su mejor momento de la temporada, con cuatro jornadas consecutivas sin perder, y quiere prolongar su buena dinámica ante un Valencia CF necesitado de puntos y situado en puestos de descenso.

El equipo de Javier Aguirre afronta una nueva oportunidad para cambiar su dinámica. Los valencianistas acumulan cuatro partidos sin ganar y necesitan una victoria que les permita recuperar confianza y alejarse de la zona baja de la clasificación. El técnico mexicano busca dar con la tecla después de sumar dos empates y una derrota desde su llegada al banquillo.

El once titular del Elche CF

Martín Anselmi cuenta con prácticamente toda su plantilla disponible para recibir al Valencia CF. La única baja confirmada es la de Marc Aguado, que continúa recuperándose de su lesión en el tobillo. La principal incógnita está en Fer Niño, que ha arrastrado molestias en la espalda y cuya presencia en el once dependerá de su evolución. El técnico argentino apuesta por un equipo que quiere aprovechar su buen momento de forma y hacer valer el factor Martínez Valero. Estas son las elecciones de Anselmi para medirse al Valencia CF:

Once titular del Elche CF: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar; Cepeda, Lemar, Germán Valera y Fer Niño.

El once titular del Valencia CF

Javier Aguirre recupera efectivos importantes para la visita al Martínez Valero. Umar Sadiq, sobre todo, y Dimitri Foulquier vuelven a estar disponibles, aunque el entrenador mexicano mantiene varias ausencias. No puede contar con Harvey Elliott, sancionado, ni con David Otorbi, Kayne Van Oevelen, Diego López y Sergi Canós, todos ellos por problemas físicos. Además, José Copete se queda fuera por decisión técnica tras recuperarse de su lesión.

El técnico mexicano busca una reacción de su equipo y necesita encontrar soluciones ofensivas para un Valencia CF que ha mostrado dificultades de cara a portería. Estas son las elecciones de Aguirre para intentar conseguir los tres puntos en Elche:

Once titular del Valencia CF: Dimitrievski; Arnau, Tárrega, Pepelu, Gayà; Mafeo, Guido Rodríguez, Mayol, Luis Rioja; Javi Guerra y Danjuma.