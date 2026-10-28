Tavernes, la última oportunidad para Arnaut Danjuma: Lleva 365 días sin marcar

David Torres Valencia, 28 OCT 2026 - 11:11h.

Si no marca, llevará un año exacto sin anotar en competición oficial: la UD Maracena fue su última víctima

El peor aniversario de Danjuma: la fecha que nunca quiso celebrar

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"Estoy de acuerdo en que estos partidos pueden animar a algún jugador que marque un par de goles y darle confianza para la Liga. Nos hacen falta goles, eso es verdad. La expectativa de gol ha sido muy buena, casi dos por partido, aunque luego no hayamos conseguido materializar las ocasiones como queríamos", decía Javier Aguirre en la previa de Copa del Rey de este miércoles. El Vasco se lleva a Danjuma en la lista (también a Hugo Duro) confiando en que recuperen la confianza de cara a puerta. Y razón no le falta, en especial en el caso del punta neerlandés.

Arnaut Danjuma kleva un año y 34 partidos oficiales sin marcar

Arnaut Danjuma busca en la Copa del Rey el gol que se le resiste desde hace un año. El delantero neerlandés afronta el encuentro ante la UE Tavernes inmerso en la peor sequía de su carrera y después de volver a desperdiciar una ocasión muy clara ante el Villarreal. Pese a su falta de acierto, Javier Aguirre mantiene la confianza en él, como quedó reflejado en la última derrota valencianista, marcada por la falta de contundencia en las áreas, y como hicieron antes Óscar Sánchez o Corberán.

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Danjuma es el cuarto futbolista de la plantilla con más minutos disputados esta temporada, solo por detrás de Dimitrievski, Pepelu y Javi Guerra. Una confianza que contrasta con sus cifras goleadoras. En LaLiga, su último tanto llegó el 30 de septiembre de 2025 ante el Real Oviedo. Desde entonces, acumula 34 partidos sin marcar y una sequía que ya se convirtió en uno de los asuntos pendientes más graves del Valencia.

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Hoy se cumple la efeméride

Y aquí aparece la Copa como una oportunidad cargada de simbolismo. El 28 de octubre de 2025, Danjuma marcó ante el Maracena uno de los cinco tantos del Valencia en la primera ronda del torneo. Fue su último gol oficial. Un año después, este miércoles 28 de octubre de 2026, el duelo ante la UE Tavernes llega justo en el aniversario de aquel tanto y puede ofrecerle el escenario perfecto para romper la racha, si juega.

Tavernes puede ser mucho más que un partido de Copa para Danjuma. Es una oportunidad para recuperar el gol, aliviar la presión, demostrar que la confianza del cuerpo técnico todavía tiene recompensa, ganar confianza para LALIGA y, de paso, acallar el runrún de Mestalla contra su figura.