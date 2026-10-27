Estos son los seis canteranos y los seis descartes que Javier Aguirre prepara para la Copa del Rey

David Torres Valencia, 27 OCT 2026 - 14:42h.

El técnico se dejará en la grada a seis habituales

La broma de Javier Aguirre con un periodista que se levanta en plena rueda de prensa: "Tiene prisa sí"

Compartir







Javier Aguirre se toma en serio la Copa del Rey y quiere que los jóvenes de la Academia tengan protagonismo en el Valencia CF. El técnico mexicano, que entre bromas, confirmó que se lleva a seis futbolistas del filial para el encuentro de este miércoles ante la UE Tavernes, ya ha decidido quiénes son los que estarán en el duelo que se disputará en Mestalla a las 21.00 horas. Una oportunidad para que los jugadores que trabajan habitualmente con el primer equipo den un paso adelante y demuestren que pueden competir a las órdenes de "El Vasco".

PUEDE INTERESARTE El parte médico que confirma la grave lesión de David Otorbi y su tiempo de baja con el Valencia CF

Los seis canteranos del Valencia CF para la Copa

La lista de jóvenes que acompañarán al primer equipo está formada por Aaron Mayol, centrocampista; los centrales Iker Córdoba y Alejandro Panach; el delantero Aimar Blázquez; el mediapunta Jaume Durá y el lateral Rodrigo Gamón. "Llevamos seis del filial. Sato tiene ficha del filial, así que no lo contaría. Cuatro o cinco sí que van y, claro que pueden jugar. Por eso van, porque pueden jugar", explicó el entrenador en la rueda de prensa previa al partido.

Aguirre insistió en que los jóvenes están acostumbrados a trabajar con los profesionales y que conocen perfectamente a sus compañeros. "Son chicos que entrenan habitualmente conmigo, están en dinámica de primer equipo y se entienden perfectamente con los compañeros. Están en la antesala y, por supuesto, tendrán que jugar", señaló.

Aguirre quiere dar minutos a los jóvenes

El técnico también se refirió a las restricciones reglamentarias que condicionan la alineación. Según explicó, el límite es de cuatro futbolistas del filial sobre el terreno de juego al mismo tiempo, por lo que deberá gestionar su participación durante el encuentro.

"Intentaremos que tengan participación, por supuesto", apuntó el mexicano, que ve en el duelo ante el Tavernes una ocasión para que varios de los jóvenes llamen a la puerta del primer equipo.

Seis descartes del primer equipo

La Copa también servirá para dosificar esfuerzos. Aguirre dejó claro que estar convocado no significa necesariamente jugar, ya que algunos futbolistas pueden viajar para hacer grupo, mantener la dinámica competitiva o acompañar a los jóvenes. "Los que tengan números de fatiga seguro que no van a jugar", advirtió.

Stole Dimitrievski, César Tárrega, Guido Rodríguez, Maffeo, Gayà y Luis Rioja no entrarán en la convocatoria salvo cambio de última hora

Con el Valencia obligado a responder y la eliminatoria como primer objetivo, el encuentro ante el Tavernes puede convertirse también en un escaparate para seis jugadores de la Academia. Mayol, Córdoba, Panach, Aimar Blázquez, Jaume Durá y Rodrigo Gamón esperan su oportunidad en una noche en la que Aguirre quiere competir y, al mismo tiempo, abrir la puerta a la cantera.