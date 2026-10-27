La broma de Javier Aguirre con un periodista que se levanta en plena rueda de prensa: "Tiene prisa sí"
El compañero estaba en directo en la radio y abandonó la sala de prensa para no molestar
Javier Aguirre: "Reprenderé al jugador que se exceda, intente un túnel o una tontería o se pase con una celebración"
Javier Aguirre protagonizó una divertida escena durante la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey entre el Valencia CF y la UE Tavernes. El entrenador mexicano respondía a las preguntas de los periodistas cuando uno de ellos, que estaba interviniendo en directo, se levantó y abandonó la sala por la puerta de atrás sin molestar a nadie.El técnico valencianista se dio cuenta de la situación mientras contestaba a una pregunta sobre las oportunidades que tendrán los menos habituales y los jugadores del filial ante un rival de Preferente, varias categorías por debajo del Valencia. "Ante un rival de Preferente y de varias categorías por debajo del Valencia, ¿mañana dará oportunidades a jugadores del filial y a futbolistas menos habituales?", le preguntaron.
Aguirre, que vio cómo el periodista se marchaba en plena comparecencia, reaccionó con una sonrisa, levantó la mano a modo de despedida y soltó una de sus bromas: "Hasta luego, tenía prisa, sí". Un comentario espontáneo que puso la nota divertida a la rueda de prensa del mexicano.
Aguirre confirma la presencia de canteranos
Más allá de la anécdota, el entrenador confirmó que contará con futbolistas del filial en el encuentro de Copa del Rey que se disputará este miércoles, 28 de octubre, a las 21.00 horas en Mestalla. "Llevamos seis del filial. Sato tiene ficha del filial, así que no lo contaría. Cuatro o cinco sí que van y, claro que pueden jugar. Por eso van, porque pueden jugar", explicó.
Aguirre destacó que son jugadores que trabajan habitualmente a sus órdenes y que están plenamente integrados en la dinámica del primer equipo.
"Son chicos que entrenan habitualmente conmigo, están en dinámica de primer equipo y se entienden perfectamente con los compañeros. Están en la antesala y, por supuesto, tendrán que jugar", añadió.
El técnico también recordó la limitación reglamentaria para alinear a jugadores del filial. "Creo que el reglamento habla de un máximo de cuatro a la vez. Intentaremos que tengan participación, por supuesto", concluyó.