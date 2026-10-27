David Torres 27 OCT 2026 - 13:38h.

"Es el típico partido en el que tienes todo por perder y poco que ganar"

Javier Aguirre, un técnico Bronco y dos veces muy copero

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ValenciaJavier Aguirre, todo un veterano de guerra, afronta su estreno en la Copa del Rey con el Valencia CF ante la UE Tavernes, en una eliminatoria especial que se disputará este miércoles en Mestalla, con el conjunto valencianista como visitante. El técnico mexicano comparece ante los medios para analizar el encuentro, explicar qué importancia concede al torneo y avanzar sus planes para un partido en el que puede repartir oportunidades entre los menos habituales y los canteranos. Lesionado Otorbi, el mexicano

¿Qué le parecen las palabras de Guido asegurando que corren más sin balón?

Estoy de acuerdo con las palabras de Guido Rodríguez porque tiene razón.

Cómo están los jugadores

Hemos mejorado, sí. Hemos recuperado prácticamente a los nueve lesionados que tenía el equipo. Para mañana podrían estar Foulquier y Copete. Nos quedarían Canós, Diego López y Sadiq. Lo de Canós es de larga duración, lo de Dieguito creo que es más complicado y Sadiq, si sigue con esa progresión, estará en breve. Creo que tuvimos una radiografía de cómo estábamos y de los aspectos que había que mejorar o que debíamos continuar trabajando.

Qué han corregido del partido

Hemos corrido mucho en estos tres partidos. Hemos recuperado a los lesionados y hemos entrenado con mucha intensidad. Son momentos cortos, pero muy intensos. Los jugadores han entendido que, sin energía y sin intensidad, es muy difícil. La calidad se impone, evidentemente, pero también los errores puntuales.

El día del partido contra el Villarreal fue la tormenta perfecta: todo lo que podía salir mal salió mal. Estábamos jugando mejor y llegó la expulsión, que nos volvió a dejar en una situación complicada. En el minuto 90 y tantos, mi volante de contención apareció en la línea del centro para rechazar un balón que debía despejar mi lateral izquierdo. Podíamos haber ganado el partido con el 1-1 y, en la última jugada, César estaba a 60 metros de la portería.

Cuando digo que me hago responsable, lo digo absolutamente. Si no ganas un partido de 90 minutos, no puedes estar cuatro meses sin ganar. Fue muy doloroso. El gol anulado estuvo bien anulado, pero el VAR tiene que ayudar al árbitro con el penalti y la expulsión.

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Encima la expulsión de Elliott

Después llegó la expulsión de Elliott, y todo se hizo muy difícil. Incluso le pregunté a Voro si se podía recurrir alguna de las dos amarillas. Una fue por bajar la mano y otra por levantarla. El chico no habla español y habría que comprobar qué ocurrió exactamente. Nos faltó manejar los tiempos del partido y entender que, si no se puede ganar, no se debe perder. Todo eso nos dejó bastante tocados emocionalmente, pero mañana tenemos que dar la cara. Intentaremos respetar al rival, hacer un partido serio, poner a los jugadores que creemos que pueden jugar y ganar para mirar después al partido de Liga.

Sorpresas por la Copa del Rey.

Máximo respeto al rival. Son jugadores que merecen respeto. Evidentemente, es otra categoría, pero nosotros vamos a salir al campo con el mejor equipo posible, con la mayor seriedad posible, para intentar hacer un buen partido y que nos sirva de cara al domingo.

Portería en Copa

No es un hábito. Hay gente que hace eso, que rota portero. Llevo tres partidos. En los tres ha jugado Stole. En el empate del Villarreal pudo hacer algo si la saca. Están los tres con posibilidad de jugar. Tenemos que decidir quién va a jugar. Trabajan bien los tres. Veremos quién juega.

Canteranos

Llevamos seis del filial. Sato tiene ficha del filial, así que no lo contaría. Cuatro o cinco sí que van y, claro que pueden jugar. Por eso van, porque pueden jugar.

Son chicos que entrenan habitualmente conmigo, están en dinámica de primer equipo y se entienden perfectamente con los compañeros. Están en la antesala y, por supuesto, tendrán que jugar.

Creo que el reglamento habla de un máximo de cuatro a la vez. Intentaremos que tengan participación, por supuesto.

Es el típico partido en el que tienes todo por perder y poco que ganar. El rival tiene todo por ganar y nada que perder.

Cómo se inculca el respeto al equipo por un rival inferior

Es una buena pregunta, porque nunca me había pasado. Con los seis equipos que he tenido, no recuerdo una situación igual, aunque quizá en Segunda sí me tocó alguna vez. Es una parte fundamental concienciar al jugador de que enfrente hay un rival que juega al fútbol y que son once contra once. Si te relajas o subestimas al rival, te puede llevar una sorpresa. Es el típico partido en el que tienes todo por perder y poco que ganar. El rival tiene todo por ganar y nada que perder.

Para ellos es una fiesta jugar en este estadio contra estos jugadores. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos, respetar al rival y jugar con la máxima seriedad posible.

Me encargaré de reprender a quien se exceda, intente hacer un túnel por tontería o se pase con una celebración. Eso no está bien.

Cómo afronta la Copa

Con el mismo optimismo de todos los días. Llevo aquí un mes y dos días y tengo muchas ganas de trabajar, de mejorar, de que llegue el primer triunfo y de darle una alegría a nuestra afición, que está ávida de ello.

No hemos podido dársela. Llevamos dos partidos en casa, con un empate y una derrota. Somos muy pobres para una afición tan entregada y tan noble como la nuestra.

Afrontaremos la Copa con la máxima seriedad y esperamos que nos sirva de cara al partido de Liga.

Le ha dicho el club algo sobre cómo afrontar la Copa

El club no me ha dicho nada al respecto. Entiende que nos urge mejorar los números, y yo también lo entiendo. No podemos ni debemos estar con estos números tan pobres.

La Copa nos viene bien para dar actividad a los 24, 25 o 26 jugadores que tengo, mantenerlos en forma y que todo el mundo tenga ritmo. El club sabe que el Valencia ha ganado muchas Copas y que es una competición importante. Esperemos empezar con buen pie mañana.

Qué es la Copa para usted

He llegado a dos finales con equipos que, sobre el papel, eran inferiores a sus rivales: el Mallorca, inferior al Athletic, y Osasuna, inferior al Betis. Perdí las dos, una en la prórroga y otra en los penaltis. Sí, tengo esa espinita.

Esta posibilidad que se nos presenta a partir de mañana es una buena oportunidad. Empezamos todos de cero. Hay más de cien equipos y vamos reduciendo el número hasta ver hasta dónde llegamos.

Tengo mucha ilusión con la Copa. No sabía lo de "bronco y copero", me sorprende el calificativo, pero sí, claro que conozco esa tradición.

Canteranos

Puedo poner hasta cuatro. No es lo mismo un entrenamiento que un partido en casa.

Falta gol

Toda la razón del mundo. No es lo mismo un entrenamiento que un partido. Marcar siempre viene bien, sea cual sea el rival, con todo el respeto.

El gol es una labor de equipo y el trabajo ofensivo corresponde a todos, pero los delanteros viven del gol. Después de tres partidos sin marcar, se ponen de mal humor. Si pasan cuatro o cinco partidos, o uno o dos meses, sin marcar, lo pasan mal. Los goles nos pueden ayudar mucho.

Estoy de acuerdo en que estos partidos pueden animar a algún jugador que marque un par de goles y darle confianza para la Liga. Nos hacen falta goles, eso es verdad. La expectativa de gol ha sido muy buena, casi dos por partido, aunque luego no hayamos conseguido materializar las ocasiones como queríamos.

La Copa puede animar a algún delantero para que marquen goles.

Dará descanso a los titulares

Sí, los llevaré a la convocatoria. No por dinámica.

Rutina

No nos concentramos el otro día contra el Athletic y tampoco lo haremos hoy. Son partidos por la tarde-noche en los que podemos entrenar, comer y salir hacia el estadio.

Hoy en día, el jugador es muy consciente de su realidad. El futbolista del Valencia sabe que está en déficit de resultados y en deuda con la afición. Si son responsables, no tengo ninguna duda de que estarán en perfectas condiciones para afrontar el partido con la máxima seriedad.

Factor Aguirre

Todo se reduce a ganar. Nadie se acuerda del subcampeón de la Copa del 62. Las crisis generan cambios. Estamos intentando ganar partidos. Vamos a ver si somos capaces de ganar en Copa y en la cuarta de LALIGA.

¿Puede molestar la Copa?

La Copa nunca estorba, nunca, jamás. Ya te he puesto dos ejemplos en los que llegamos lejos y en Liga, bueno, ni recuerdo cómo acabamos.

No son competiciones incompatibles. Somos un club que necesita dar la cara en ambas. No lo hemos hecho en Liga y soy el primero que lo sabe. Tenemos un déficit de resultados y no me cansaré de repetirlo.

Afrontamos la Copa con la misma ilusión con la que queremos volver a engancharnos a la Liga.