Javier Aguirre, un técnico Bronco y dos veces muy copero

Vuelve a la competición del KO tras haber perdido una final contra el Athletic

Luz verde para el Tavernes-Valencia CF en Mestalla y con las entradas, "paciencia"

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ValenciaJavier Aguirre se estrenará este miércoles en la Copa del Rey con el Valencia CF ante el Tavernes y en Mestalla. El técnico mexicano regresa a una competición que conoce bien y en la que ha dejado huella, aunque todavía tiene una cuenta pendiente: levantar el título. Su trayectoria dibuja el perfil de un entrenador bronco, expresivo, apasionado y locuaz, pero también el de un técnico que ha sabido llevar a sus equipos hasta las grandes citas coperas a pesar de estar, casi siempre, al frente de los modestos.

Aguirre gesticula, protesta, dialoga con los árbitros y no suele guardarse sus opiniones ante los periodistas. Es el Vasco en estado puro y eso enlaza con el carácter Bronco y Copero que siempre ha tenido el Valencia CF, desde que, en la primera década de la posguerra, empezó a ganarse el sobrenombre por el espíritu y entrega que demostraba cada vez que saltaba al terreno de juego y que traspasaría a los genes de la entidad décadas después. Los dos títulos en los años 40 (1941 y 1949) y ser el único club del fútbol español que ha perdido tres finales consecutivas marcan un carácter (1944, 1945 y 1946) que ahora hereda Javier Aguirre.

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Dos finales y una espina pendiente

La Copa es un torneo que, además, a Javier Aguirre no le es para nada ajeno. En su amplia trayectoria, acumula 55 partidos en la Copa del Rey y ha disputado dos finales, aunque ninguna terminó con el trofeo en sus manos.

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La primera llegó muy pronto, con Osasuna en la temporada 2004-05 . El conjunto navarro cayó por 2-1 ante el Betis en una final en la que los goles de Oliveira y Joaquín le apartaron del título. Un año antes, en la campaña 2002-03, el mexicano ya había llevado a Osasuna hasta las semifinales.

Su segunda final llegó en 2024, al frente del Mallorca. El equipo balear perdió ante el Athletic. En aquella plantilla estaban José Copete, que puede regresar para el estreno copero valencianista, y Pablo Maffeo, uno de los futbolistas con protagonismo en el Valencia actual.

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Aquella final dejó una nueva oportunidad perdida para un entrenador que ha demostrado su capacidad para competir en eliminatorias a pesar de estar al frente del equipo a priori inferior.

Un técnico con aroma a Copa

Ahora, Aguirre afronta el torneo con el Valencia CF y ante un Tavernes que vivirá una cita histórica en Mestalla. El técnico mexicano vuelve a una competición que le ha dado noches de gloria y también decepciones. El Valencia, conocido históricamente como un equipo al que su tradición copera le ha dado las escasas alegrías en época de Peter Lim, buscará recuperar esa identidad en un momento delicado, de cambios con la llegada de Pitchwise. Y Aguirre, con su carácter y su experiencia, tiene una nueva oportunidad para demostrar por qué es un entrenador que sabe desenvolverse en el torneo del KO.