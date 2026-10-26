Carlos Corberán y Largie Ramazani podrían volver a cruzar sus caminos

David Torres 26 OCT 2026 - 08:53h.

El Burnley busca equipo y el de Cheste está entre los candidatos, aunque prefiere esperar

La primera imagen pública de Carlos Corberán tras su adiós al Valencia CF

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ValenciaCarlos Corberán podría volver a coincidir con Largie Ramazani antes de lo esperado. Los dos ex del Valencia CF, que estuvieron a punto de repetir experiencia en verano, podrían volver a cruzar sus caminos antes de tiempo y muy lejos de Mestalla. El técnico de Cheste porque fue despedido al poco de comenzar LALIGA tras los malos resultados y el extremo porque emigró a Inglaterra después de que el Leeds no quisiera cederlo al Valencia CF y lo traspasara a la Championship.

Pueden volver a coincidir en Inglaterra

El Burnley busca entrenador tras destituir a Nicky Hayen y el técnico valenciano figura entre los candidatos que interesan al club inglés, en el que milita el extremo belga cedido por el Valencia CF. Sin embargo, su llegada no está asegurada, ya que su prioridad sería encontrar un proyecto en la Premier League. El Burnley anunció este sábado el despido de Hayen después de sufrir una contundente derrota por 4-1 ante el Lincoln City en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. El equipo atraviesa una situación delicada y ocupa puestos de descenso después de doce jornadas, con una sola victoria, cinco empates y seis derrotas.

"El Burnley Football Club ha despedido al entrenador principal Nicky Hayen con efecto inmediato", comunicó la entidad, que justificó la decisión por "un comienzo decepcionante de la temporada de la Championship".

El Burnley se interesa por Carlos Corberán

En este escenario, según ha informado el prestigioso periodista Ben Jacobs, el Burnley está interesado en Carlos Corberán, aunque el entrenador valenciano estaría centrado actualmente en conseguir una oportunidad en la Premier League. La posible llegada de Diego López, exdirector deportivo del Genoa, a la estructura del club inglés también podría influir en la elección. Jacobs apunta que el dirigente valora a Corberán, que ya demostró su capacidad para revertir situaciones complicadas en la Championship.

El técnico logró sacar al West Bromwich Albion de los problemas deportivos cuando asumió el cargo en una situación delicada. Una experiencia que puede jugar a su favor en un Burnley necesitado de una reacción inmediata para escapar de la zona baja.

Ramazani, pendiente del nuevo entrenador

Una eventual contratación de Corberán permitiría que volviera a coincidir con Largie Ramazani, traspasado por el Leeds al conjunto inglés con el que lleva dos goles y una asistencia. El cambio en el banquillo podría abrir un nuevo escenario para el extremo belga. Por ahora, el interés del Burnley no garantiza un acuerdo. La decisión dependerá de los próximos movimientos del club y de las preferencias de Corberán, que mantiene la Premier League como su principal objetivo.