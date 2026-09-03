David Torres Valencia, 03 SEP 2026 - 11:11h.

Defensa a ultranza del jugador de Gilet

De Giménez a Endrick pasando por Goçalves o Ramazani, los fichajes que se le quedaron en el tintero a Gourlay y Lim y el mercado de jugadores libres

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Largie Ramazani ya ha cambiado Mestalla por Inglaterra, pero el extremo belga no se olvida del Valencia CF ni de sus antiguos compañeros y amigos. El ahora jugador del Burnley ha dejado un nuevo guiño al conjunto valencianista en uno de sus primeros contenidos con su nuevo club, después de haber protagonizado durante el verano varios mensajes que demostraban su deseo de regresar a Mestalla, como el guiño que dejó cuando parecía estar más cerca su vuelta al Valencia. El extremo se quedó con la miel en los labios porque los valencianistas lo intentaron dos veces, pero sin dinero, el Leeds no aceptó las propuestas che y el extremo se aleja de su inseparable Sadiq y de otros amigos como Javi Guerra a los que defiende.

Un último guiño desde Inglaterra

Ramazani ha participado en un test rápido del Burnley en el que tenía que responder a distintas preguntas relacionadas con su carrera y sus antiguos compañeros. Una de ellas era especialmente interesante: ¿cuál es el jugador más infravalorado con el que has jugado? La respuesta del belga fue inmediata: Javi Guerra.

Un reconocimiento que llega después de una temporada en la que ambos compartieron vestuario en el Valencia. El centrocampista de Gilet, uno de sus más cercanos, tuvo además un papel protagonista en uno de los mejores momentos de Ramazani como valencianista: el espectacular gol del belga en el derbi ante el Levante nació precisamente de una acción iniciada por Guerra.

El mensaje de Ramazani adquiere todavía más valor después de que el Valencia intentara recuperar al futbolista este verano. Finalmente, la operación no pudo concretarse y el belga acabó poniendo rumbo al Burnley, tal y como ha ido contando ElDesmarque. Fue otro de los movimientos que quedaron pendientes para Gourlay y Peter Lim. Ahora, desde Inglaterra, Ramazani vuelve a acordarse del Valencia. Y tiene claro quién fue uno de los compañeros que más le marcó: Javi Guerra.