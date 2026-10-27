Cambio de rutina para la Copa del Rey: piña y comida en Paterna

David Torres 27 OCT 2026 - 15:17h.

"El futbolista del Valencia sabe que está en déficit de resultados y en deuda con la afición", justifica Aguirre

Estos son los seis canteranos y los seis descartes que Javier Aguirre prepara para la Copa del Rey

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Valencia"Lo de la convocatoria es relativo. Puedes no jugar y estar convocado. A lo mejor los llevo para hacer grupo, para que los jóvenes los vean o para que no pierdan la dinámica de partido. Pero los que tengan números de fatiga seguro que no van a jugar. No nos concentramos el otro día y tampoco lo haremos hoy. Son partidos por la tarde-noche en los que podemos entrenar, comer y salir hacia el estadio", decía Javier Aguirre en sala de prensa en la previa del UE Tavernes - Valencia de Copa del Rey al ser preguntado si iba a dar descanso a algunos de los futbolistas más castigados.

Y es que, Stole Dimitrievski, José Luis Gayà, Pablo Maffeo, César Tárrega, Guido Rodríguez y Luis Rioja no entrarán en la convocatoria salvo contratiempo de última hora, pero no se librarán de estar con todos y con los más jóvenes por la mañana.

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El plan de Javier Aguirre para el día del partido

El plan de Javier Aguirre es citar a todos los jugadores en la mañana del partido en la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí harán una suave sesión (entrenamiento de activación). Después comerán todos juntos en las instalaciones del club para hacer piña y, ya por la tarde (18 h) saldrán hacia el estadio dónde a las 21 horas juegan contra la UE Tavernes. Es un cambio de rutina y evita, además, el hotel habitual de concentración.

"Hoy en día, el jugador es muy consciente de su realidad. El futbolista del Valencia sabe que está en déficit de resultados y en deuda con la afición. Si son responsables, no tengo ninguna duda de que estarán en perfectas condiciones para afrontar el partido con la máxima seriedad", ha justificado el técnico mexicano dando por hecho la responsabilidad del grupo y que no necesitaba concentrarlo más allá.