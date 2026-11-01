El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Elche CF: Dimitrievski y Sadiq, sobresalientes

David Torres 01 NOV 2026 - 20:24h.

El Valencia CF no tuvo el balón pero sí fortuna en las jugadas clave

Alineaciones confirmadas del Elche CF - Valencia CF para la Jornada 11 de LALIGA

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ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Elche (0-1) en el partido correspondiente a la Jornada 11 de LALIGA EASports gracias a un gol de Umar Sadiq que salió del banquillo.

En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [X]: A la media hora, el de Macedonia tuvo que salvar al equipo en un remate lejano. En la segunda parte tuvo otra buena intervención. Amonestado, en el 92 hizo la parada del partido

Gayà [7]: El capitán tuvo que desfondarse en defensa y trató de salir en ataque siempre que pudo.

Pepelu [7]: El de Denia no sólo sirve de parche es el preferido por los entrenadores para jugar de central. Quizá le falte ser expeditivo y algo de velocidad, pero lo suple con su colocación y con inteligencia y, además, su claridad a la hora de sacar el balón es un valor añadido.

Tárrega [7]: El de Aldaia está muy sólido en defensa. De cabeza pudo marcar en el 56

Arnau Martínez [5]: El catalán entra por Otorbi aunque jugó de lateral derecho. Cumplió. Acabó con molestias.

Maffeo [5]: Jugó como extremo, formando un doble lateral con Arnau Martínez. Su cambio de posición no le hizo, no obstante, perder ni un ápice de su pundonor. Tuvo la mejor ocasión del Valencia CF en la primera mitad pero, está claro, lo suyo no es ser extremo. Por eso fue el primer sustituido.

Guido Rodríguez [8]: El argentino jugó un partido muy serio. Agradeció la presencia de Aarón Mayol trabajando al costado.

Aarón Mayol [5]: Gris como todo el equipo, pero muy trabajador. En partidos así también se aprende. Provocó una amarilla. Sustituido por Ugrinic en el 77.

Luis Rioja [5]: Desde la izquierda tuvo alguna llegada interesante; con la salida de Sadiq jugó en la derecha. Poco destacado

Javi Guerra [8]: El mejor del Valencia CF. La busca, baja, se gira, corre, sale con la pelota controlada y busca a sus compañeros. Amonestado. De sus botas salió el 0-1 de Umar Sadiq. Sustituido en el 87 por Diakhaby.

Arnaut Danjuma [6]: El neerlandés se mostró muy activo desde el principio pero siempre tomó malas decisiones. Con la entrada de Sadiq, se desplazó a la banda izquierda. Le asistió en el 0-1 (quizá su mejor acción en semanas) y después falló una cantada. Sigue de sequía.

También jugaron:

Sadiq [9]: Salió por Pablo Maffeo en el minuto 60. En nada dispuso dos ocasiones y, a la tercera que tuvo, no falló. Sadiq hizo de Sadiq. Después tuvo una ocasión clarísima que falló.

Ugrinic [5]: Salió por Aaron Mayol en el minuto 77. Cumplió

Dan Raba [5]: Salió por Luis Rioja en el minuto 77. Recibió un codazo que pudo suponer la expulsión del rival, peor el árbitro no pitó nada.

Diakhaby [sc]: Salió por Javi Guerra en el minuto 87.

Jesús Vázquez [sc]: Salió por Arnaut Danjuma en el minuto 87.

El entrenador:

Javier Aguirre [6]: De inicio el técnico mexicano apostó por un once con alguna variación respecto al del Vilarreal. Las principales novedades fueron Mayol en el pivote y Arnau Martínez en el lateral derecho para dejara Maffeo en el extremo.

A la hora de partido, Javier Aguirre sacó a Umar Sadiq, desplazó a Danjuma a una banda y sentó a Maffeo. El nigeriano, al poco de salir, marcó el 0-1.

Después sacó a Raba por Rioja y a Ugrinic por Mayol.

Javier Aguirre, puede que no tenga una varita pero sí muchas tablas y en el 87 sacó a Diakhaby y Jesús Vázquez por Danjuma y Javi Guerra para