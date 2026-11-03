David Torres Valencia, 03 NOV 2026 - 07:17h.

Braulio Vázquez ya ha hablado con Pitchwise, que empieza su desembarco por el Valencia CF por el femenino

Cuándo y cómo desembarcará Pitchwise en el Valencia CF y qué papel tendrán Corey Woolfolk y Ann Rodriguez

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"He tenido una conversación con Pitchwise. Antes hablaba solo con el presidente (Kiat Lim) y ahora con Corey Woolfolk. Acaban de llegar y yo llevo un mes. Están intentando tener información del club, al igual que yo", explicaba Braulio Vázquez antes del triunfo contra el Elche.

Y es que, el desembarco de Pitchwise Holdings en el Valencia CF empieza a dar sus primeros pasos sobre el terreno. Mientras la operación sigue pendiente de las aprobaciones reglamentarias necesarias para formalizarse, los nuevos accionistas estadounidenses están inmersos ya en una primera fase de visitas a Valencia para conocer desde dentro el funcionamiento del club, a sus empleados y las diferentes áreas en las que consideran que pueden aportar valor. La nueva propiedad quiere llegar preparada para empezar a trabajar desde el primer día, una vez que el CSD apruebe la operación.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a Pitchwise a ElDesmarque. Aunque todavía no existe un calendario preciso de desplazamientos, algunos de sus representantes han comenzado a visitar Valencia y seguirá siendo tónica habitual durante las próximas semanas. El objetivo es reunirse con los trabajadores, conocer la estructura interna y analizar dónde pueden generar un impacto positivo con mayor rapidez. Eso sí, puntualizan que estas visitas no implican que estén tomando decisiones ni participando en la gestión diaria de la entidad. Se trata de una labor de preparación mientras esperan el visto bueno definitivo de los organismos competentes.

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El primero detectado: el femenino y charla con Braulio

Los primeros movimientos ya son visibles. Este mismo sábado, Javier Aguirre confirmó que Braulio Vázquez ya ha hablado con los representantes de Pitchwise, mientras que él todavía no ha tenido la oportunidad de conocerlos personalmente. Además, Brooke Elby, exfutbolista de la NWSL y actual integrante de Pitchwise Holdings, estuvo presente en el palco del Antonio Puchades para presenciar el encuentro del Valencia CF Femenino junto a Inma Ibáñez. Una primera señal de que el interés estadounidense alcanza también al fútbol femenino y no se limita al primer equipo masculino. Es más, de su mano ha llegado Lucas Piccinato, nuevo entrenador del primer equipo. Es un paso.

Ann Rodriguez y Corey Woolfolk estarán presentes en Valencia: Ella gestión, él tema deportivo

Pero el desembarco y la demanda de información no se queda ahí. La presencia de los dos socios directores de Pitchwise, Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, también será habitual. Desde la compañía aseguran que su estancia en Valencia será activa y frecuente, lo que incluirá la asistencia a determinados partidos, aunque todavía no pueden concretar si estarán en encuentros señalados como el próximo Valencia-Madrid. Lo que no cambia es el planteamiento ya expresado en ElDesmarque: No compran más acciones, pero vienen a formar parte de las decisiones.

Ambos tendrán un papel relevante en la nueva etapa del club, trabajando junto a Kiat Lim y la actual estructura directiva. Corey Woolfolk en el apartado deportivo (ya ha hablado con Braulio para transmitirle su confianza y conocer de primera mano los movimientos y vendrá a la ciudad), Ann Rodriguez en el de marketing y la gestión, todo y que la operación contempla la adquisición del 42% de las acciones por parte de Pitchwise, mientras Meriton mantiene la mayoría accionarial.

La hoja de ruta pasa por conocer primero la entidad, preparar su incorporación (que es lo que están haciendo) y, una vez formalizada la operación, trabajar en las prioridades anunciadas: el Nou Mestalla, las plantillas masculina y femenina y la mejora de las instalaciones y los recursos de alto rendimiento. Pitchwise empieza a hacerse visible en Valencia antes de asumir formalmente su nuevo papel en el club.