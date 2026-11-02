Umar Sadiq desvela el porqué de su celebración alocada en Elche: Michael Jackson y 'Thriller'

David Torres Valencia, 02 NOV 2026 - 09:19h.

Celebración especial por Halloween

La definición más graciosa de Pepelu sobre el caótico Sadiq y su meta: "Nos separan tres puntos del octavo"

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Umar Sadiq volvió a ser decisivo para el Valencia CF. El delantero nigeriano salió desde el banquillo, marcó el gol que dio la victoria al equipo de Javier Aguirre ante el Elche (0-1) y protagonizó una de las imágenes más curiosas del partido. Después de batir a Dituro, Sadiq celebró el tanto con un extraño y divertido baile de brazos que no pasó desapercibido. Una celebración que tenía explicación y que el propio futbolista se ha encargado de desvelar en sus redes sociales.

El atacante, que regresaba a una convocatoria después de su lesión muscular, aprovechó su oportunidad. Aguirre apostó por él en el minuto 60 y apenas tardó unos minutos en justificar la confianza del técnico mexicano. Primero marcó el 0-1 después de una gran combinación entre Javi Guerra y Danjuma y, más tarde, dejó otra ocasión clarísima para sentenciar. Su actuación confirmó que puede ser una pieza importante para el nuevo Valencia CF de Aguirre.

Pero más allá del gol, llamó la atención su particular celebración. Sadiq quiso dejar salir su lado más divertido y ahora ha explicado el motivo a través de una publicación en Instagram.

Sadiq, Michael Jackson y el baile de 'Thriller'

"Y él es el mejor momento. De hecho, Alá está con los que son pacientes. Alhamdulillah, siempre. Thriller o no thriller". Ese fue el mensaje que escribió el delantero junto a una fotografía de Michael Jackson en su mítica caracterización del videoclip de 'Thriller'.

La pista era definitiva. Aprovechando que el partido se disputó el Día de Todos los Santos, en pleno fin de semana de Halloween, Sadiq decidió homenajear a su manera al Rey del Pop y a uno de los videoclips más reconocibles de la historia de la música. De ahí los movimientos de brazos que realizó después de marcar en el Martínez Valero.

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'Thriller', publicado en 1982, es una referencia universal de la cultura popular y convirtió a Michael Jackson en un icono también por su espectacular coreografía. El disco es el álbum más vendido de todos los tiempos, con más de 70 millones de copias en el mundo.

Sadiq, mientras tanto, ha recuperado la sonrisa, vuelve a marcar y empieza a ganarse un sitio en los planes de Javier Aguirre. En Elche dejó un gol de oro y una celebración para recordar.