David Torres Valencia, 02 NOV 2026 - 07:17h.

"A Sadiq no lo vamos a descubrir ahora, es el auténtico caos en persona"

El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Elche CF: Dimitrievski y Sadiq, sobresalientes

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El Valencia CF logró una victoria balsámica ante el Elche (1-0) gracias a un gol de Umar Sadiq, que decidió el derbi y confirmó su importancia en los planes de Javier Aguirre. Un triunfo que pudo escaparse en el último suspiro, pero que Stole Dimitrievski evitó con una parada decisiva en el minuto 90, cuando el conjunto ilicitano rozó el empate. El guardameta fue protagonista de un final agónico en Elche , mientras que el delantero nigeriano volvió a demostrar que tiene una varita especial desde la llegada de Javier Aguirre. Tras el encuentro, Pepelu, de nuevo de central y desde la experiencia y la analizó la importancia de los tres puntos, la actuación de sus compañeros y el reto de volver a ganar en Mestalla ante el Real Madrid.

¿Hacía mucha falta la victoria?

Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos porque, desde la llegada del míster, es verdad que habíamos cogido sensaciones, pero yo creo que es un alivio para todos, tanto para ellos, para nosotros como para la afición. Es un paso importante.

¿Qué has pensado en esa última acción, en ese último remate del Elche?

Se nos ha pasado de todo, pero bueno, yo creo que al final el fútbol es justo. El otro día se nos fue en la última jugada. Hoy me alegro mucho por Stole, por esa parada, porque he notado la victoria y, sobre todo, estoy contento por nosotros.

¿Cómo te encuentras jugando de central, que parece que es tu sitio últimamente?

Bien. Siempre lo he dicho: al final, donde me ponga el míster. Lo importante es el equipo y hemos conseguido otra vez ganar. Me quedo con eso y con la buena sensación.

¿Da más confianza esta victoria para intentar ganarle al Madrid la semana que viene?

Sí, mucho más. Al final, crecer desde la victoria da mucha confianza. Ahora, el Madrid, pero sabemos que en Mestalla no hay imposibles y ojalá podamos brindarle la primera victoria.

¿Cómo has visto el gol de Sadiq, que parecía que lo marcaba, que no, que sí?

Es un gol muy Sadiq, la verdad. No tengo que decir nada. Al final, como he dicho antes, él es el caos en persona, una caja de sorpresas. Me alegro porque volvió después de mucho tiempo y, además, es un gol que nos da la victoria.

¿Es la asignatura pendiente ganar en casa, en Mestalla?

Sí, al final llevamos partidos sin conseguirlo. El equipo lo quiere, el equipo lo busca y dar ese golpe para darle una alegría a la afición es lo que queremos todos.

¿Contra el Madrid se puede ganar en Mestalla el sábado que viene?

Sí, por supuesto. Ya lo hemos hecho. Por lo menos, desde que yo estoy aquí le he ganado al Madrid y ojalá el sábado podamos conseguir otra victoria porque sería el colofón antes del parón.

"Te separan tres puntos del octavo clasificado"

Ante en VCFMedia, también analizó el choque

Triunfo

“Es una gran victoria porque la necesitábamos. Veíamos que los otros equipos ganan y es un ‘chute’ de moral que nos devuelve la confianza. Estábamos trabajando en que el equipo creciera y contentos por la victoria y por la afición”.

Clasificación ajustada

“No hay partido fácil, te separan muy pocos puntos entre los equipos. Te separan tres puntos del octavo. Somos capaces de ganar en cualquier sitio y ojalá comiencen las victorias en Mestalla porque la afición se lo merece”.

Esfuerzo colectivo

“Necesitábamos de todos. Esto es un equipo. Sadiq nos viene bien al equipo y contento por él.

Polivalencia

“Siempre lo he dicho, que juego donde haga falta, lo más importante es el equipo, el Club y a seguir creciendo con las victorias”.

Próximo partido contra el Real Madrid CF

“Partido especial, el último en Mestalla ante el Real Madrid CF y ojalá consigamos una victoria, que se lo merece la afición”.