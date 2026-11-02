Joaquín Anduro 02 NOV 2026 - 00:01h.

El árbitro del derbi da su visión sobre la polémica del partido

Aramburu denuncia la "injusticia" contra la Real Sociedad en el derbi: "Hasta Nico decía que no era penalti"

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LALIGA EA Sports ha estrenado una novedad en esta jornada 11 con las declaraciones post partido de los árbitros arrancando con De Burgos Bengoetxea en el Levante-Atlético y siguiendo con el derbi vasco y Hernández Hernández. El colegiado canario ha hablado para DAZN desde la zona mixta de San Mamés explicando por qué ha pitado el penalti de Jon Mikel Aramburu sobre Nico Williams muy criticado por la Real Sociedad y qué le ha dicho el VAR.

Hernández Hernández y la polémica del derbi vasco

Análisis del partido: "La verdad es que ha sido un partido con las características propias de un derbi. Un partido súper intenso, vivido con muchas emociones sobre el terreno de juego y vivido con deportividad, porque los jugadores no se han empleado con entradas duras ni feas que pudiéramos peritar como juego brusco o grave. Ha sido un partido limpio en ese aspecto pero con la intensidad y los nervios propios de un derbi. Lo hemos trabajado mucho, han sido 90 minutos muy intensos de gestión, de decisiones técnicas, disciplinarias y de control de partido. Con ganas ahora de llegar a casa tranquilamente y analizarlo con tiempo porque estos partidos con tanto para analizar obviamente requieren de tiempo para verlo con calma y analizar aquello que se pueda mejorar".

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Acción del penalti: "Es una acción con un pase entre líneas, en profundidad. Llego bien, me pilla la jugada a cuatro metros, es una acción que se puede analizar como dentro o fuera. Me pilla justo a la altura de la línea lateral del área de penalti para peritar si la acción es dentro o fuera. Veo que el delantero Nico Williams hace el regate y el jugador de la Real Sociedad, Jon, impacta con él de una forma que yo considero punible y, por esa razón, de forma inmediata pito penalti porque, para mí, dentro del campo y en ese momento, me parece penalti".

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Conversación con el VAR y quejas de la Real: En este caso confirman la decisión, el penalti. Nos indican que podemos reanudar con penalti confirmando la decisión y el protocolo del VAR sabemos a estas alturas yo creo todos ya como funciona, que tiene que ser un error claro y manifiesto. Se entendió desde la sala VOR que eso no ocurrió y, por lo tanto, se confirmó el penalti. Es normal que al final, cada uno pida lo que pueda interesarle o lo que ellos en ese momento crean que ha ocurrido y es súper respetable su opinión pero, en este momento, la opinión mía fue una y la del VAR otra que en este caso difieren de la de ellos. Pero ahora tocará analizar durante la semana la acción y, con toda la tranquilidad del mundo, aquello que se hizo bien y aquello que se puede mejorar".