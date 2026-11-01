Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 23:02h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

El sentimiento vasco de Pellegrino Matarazzo y el derbi: la unidad en Euskadi, su gusto por la pelota y el homenaje a la ikurriña

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La Real Sociedad cayó derrotada por 2-1 ante el Athletic Club en un intenso derbi en San Mamés en el que no faltó la polémica. Iñaki Williams marcó el primero y Luka Sucic empató antes de que Álex Berenguer transformara un penalti señalado de Aramburu sobre Nico Williams muy protestado en el equipo donostiarra

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la jornada 11 de LALIGA EA Sports.

Álex Remiro [5]: No tuvo suerte el meta de Cascante, que incluso rozó el balón en el penalti que transformó Berenguer. Mantuvo a la Real en el partido sacando un mano a mano.

Jon Mikel Aramburu [5]: Sufrió en su primera titularidad tras su lesión con Nico Williams y cometió un penalti sobre el atacante rival muy criticado por toda la Real. Mejoró en la segunda, controlando más al internacional español.

Jon Martín [7]: Por arriba fue un coloso después de que Maroan Sannadi, que podría haberle puesto en más problemas en los choques, se marchara lesionado. El único de la defensa que mantuvo la seguridad durante todo el encuentro.

Mamadou Sarr [5]: Iñaki Williams le ganó con claridad la carrera cogiéndole la espalda para hacer el 1-0 en el derbi. Lo pasó mal en la primera parte pero mejoró con el paso de los minutos y cuajó una mejor actuación en la segunda, más sólido.

Sergio Gómez [4]: Tardó en tirar el fuera de juego en el gol de Iñaki Williams en un partido en el que lo pasó mal cada vez que el capitán del Athletic caía por su costado, sin entenderse bien con Sarr a la hora de las coberturas.

Jon Gorrotxategi [5]: Tras una mala primera mitad, creció en la segunda para tener más protagonismo con balón y sosteniendo los ataques del Athletic hasta su cambio.

Carlos Soler [4]: Se le echó en falta más presencia sobre el campo al valenciano, que no logró en ningún momento adueñarse del partido con Gorrotxa y Sucic cobrando más protagonismo con el balón. Tuvo dos ocasiones claras, sobre todo una en la que perdonó con Unai fuera de posición.

Gonçalo Guedes [6]: Apretó cuando el conjunto donostiarra parecía sin ideas tirando para arriba del balón y de sus compañeros. No tuvo suerte, eso sí, en el último pase.

Luka Sucic [7]: La Real mejoró en la primera parte cuando bajó a recibir entre los centrales y, apareciendo desde atrás, logró el golazo desde la frontal con el que igualaba el derbi. Apareció menos ene la segunda, aunque no dejó de buscar disparos.

Ander Barrenetxea [4]: Tuvo una ocasión clara que le sacó Unai Simón en un partido en el que no logró crear peligro en la defensa bilbaína muy sujeto por sus defensas. Fue el primer cambio.

Mikel Oyarzabal [7]: Estuvo muy sujeto por los centrales del Athletic pero, cada vez que se los pudo quitar de encima, generó ocasiones para sus compañeros con una toma de decisiones que pocas veces falla. Unai Simón le sacó un golazo.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el derbi Athletic-Real Sociedad

Orri Óskarsson [6]: Soler no aprovechó un envío de gol en un encuentro en el que estuvo mejor con sus combinaciones y movimientos fuera del área que mirando a portería, ya que no le llegaron balones de remate.

Beñat Turrientes [6]: Aportó más frescura en la Real Sociedad cuando a sus compañeros les faltaba el aire y permitió acabar el partido volcados hacia la meta de Unai Simón.

Take Kubo [5]: Asumió responsabilidades con el balón pidiéndola cuando su equipo ya estaba sin ideas buscando el empate y colgó balones con peligro.

Héctor Fort [-]: El carrilero entró ya cerca del final.

Job Ochieng [-]: Tuvo poco tiempo para brillar.