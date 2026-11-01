El uno por uno y las notas del Athletic Club en el derbi ante la Real Sociedad con tres sobresalientes
Así jugaron los hombres de Edin Terzic
Las dos grandes noticias para Edin Terzic de cara al derbi Athletic-Real Sociedad
El Athletic Club se llevó el triunfo por 2-1 ante la Real Sociedad en un derbi cargado de tensión y de emoción en San Mamés. Nico Williams generó los dos goles para los de Terzic, asistiendo a su hermano Iñaki y provocando el penalti transformado por Berenguer antes de que Unai Simón mantuviera la ventaja con sus paradas.
En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto zurigorri en la jornada 11 de LALIGA EA Sports.
Unai Simón [9]: Recibió en la previa el homenaje de todo San Mamés tras el Premio Yashin al mejor portero de la pasada temporada. Un galardón que ha llegado gracias a paradas como la que le hizo a Barrenetxea sacándole un disparo a bocajarro, la palomita a Oyarzabal o una mano abajo a Soler. Muy atento siempre para salir del área, otra de las cualidades que le hicieron grande en el Mundial.
Hugo Rincón [7]: Muy correcto a la hora de defender por el costado diestro sin apenas dejar opciones a Barrenetxea de regatear ni de llegar al área con peligro.
Dani Vivian [8]: Puso el cerrojo en la defensa ganando todo tipo de duelos yendo siempre fuerte a la pelota y sin perder de vista a Oyarzabal. Se lució con un jugadón conduciendo desde atrás hasta la frontal.
Aymeric Laporte [8]: La tranquilidad con la que juega hace parecer algo normal la seguridad que ofrece tanto en la defensa posicional como cuando tiene que ir al corte.
Yuri Berchiche [8]: Se crece el lateral en estos partidos y cuajó una gran actuación defensiva ante un hombre de la imprevisibilidad de Guedes, aguantándole en los duelos.
Beñat Gerenabarrena [7]: Despliegue descomunal del futbolista de Lekeitio apareciendo por todos lados para ofrecer superioridades tanto en ataque como en defensa con un buen toque d balón.
Peio Canales [8]: La ovación que le dedicó San Mamés ejemplifica lo que fue el partidazo del centrocampista en San Mamés, con la intensidad necesaria en este tipo de encuentros a la hora de ir a los duelos sin descuidar por ello la calidad y claridad con el balón.
Álex Berenguer [8]: Está en un momento de dulce y levantó los elogios de San Mamés en jugadas como una conducción desde atrás y un regate a Carlos Soler. Anotó el segundo tanto del Athletic desde el punto de penalti.
Nico Williams [9]: Brilló desde la banda izquierda generando la mayor parte de los ataques zurigorris desde ahí incluyendo los dos goles, con una gran asistencia a su hermano en el primer tanto y provocando el penalti en el segundo.
Iñaki Williams [9]: Fue un quebradero de cabeza constante para toda la defensa de la Real Sociedad moviéndose por el centro y la banda derecha. En una de esas diagonales hacia la portería de Remiro llegó su gol a pase de Nico antes de rozar el doblete en más de una ocasión.
Maroan Sannadi [-]: Se rompió prácticamente en la jugada y se retiró del campo llorando ante los problemas físicos sufridos en el último año.
Sustituciones de Edin Terzic en el derbi Athletic-Real Sociedad
Robert Navarro [8]: Tuvo una clara ocasión nada más entrar en un partido en el que combinó bien arriba y rompió líneas además de ejercer como un defensor más cuando le tocó administrar la ventaja con las ayudas a sus compañeros.
Beñat Prados [7]: Su entrada al campo supuso un pulmón extra para su equipo cuando la intensidad del encuentro se convertía ya en cansancio. Ha regresado en buen estado.
Yeray Álvarez [-]: Salió para sumar un hombre más despejando balones colgados.
Johaneko [-]: Entró ya en el final para mantener el resultado.
Oihan Sancet [-]: El navarro regresó tras su lesión entrando en el tramo final.