Joaquín Anduro 01 NOV 2026 - 22:59h.

Así jugaron los hombres de Edin Terzic

Las dos grandes noticias para Edin Terzic de cara al derbi Athletic-Real Sociedad

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El Athletic Club se llevó el triunfo por 2-1 ante la Real Sociedad en un derbi cargado de tensión y de emoción en San Mamés. Nico Williams generó los dos goles para los de Terzic, asistiendo a su hermano Iñaki y provocando el penalti transformado por Berenguer antes de que Unai Simón mantuviera la ventaja con sus paradas.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto zurigorri en la jornada 11 de LALIGA EA Sports.

Unai Simón [9]: Recibió en la previa el homenaje de todo San Mamés tras el Premio Yashin al mejor portero de la pasada temporada. Un galardón que ha llegado gracias a paradas como la que le hizo a Barrenetxea sacándole un disparo a bocajarro, la palomita a Oyarzabal o una mano abajo a Soler. Muy atento siempre para salir del área, otra de las cualidades que le hicieron grande en el Mundial.

Hugo Rincón [7]: Muy correcto a la hora de defender por el costado diestro sin apenas dejar opciones a Barrenetxea de regatear ni de llegar al área con peligro.

Dani Vivian [8]: Puso el cerrojo en la defensa ganando todo tipo de duelos yendo siempre fuerte a la pelota y sin perder de vista a Oyarzabal. Se lució con un jugadón conduciendo desde atrás hasta la frontal.

Aymeric Laporte [8]: La tranquilidad con la que juega hace parecer algo normal la seguridad que ofrece tanto en la defensa posicional como cuando tiene que ir al corte.

Yuri Berchiche [8]: Se crece el lateral en estos partidos y cuajó una gran actuación defensiva ante un hombre de la imprevisibilidad de Guedes, aguantándole en los duelos.

Beñat Gerenabarrena [7]: Despliegue descomunal del futbolista de Lekeitio apareciendo por todos lados para ofrecer superioridades tanto en ataque como en defensa con un buen toque d balón.

Peio Canales [8]: La ovación que le dedicó San Mamés ejemplifica lo que fue el partidazo del centrocampista en San Mamés, con la intensidad necesaria en este tipo de encuentros a la hora de ir a los duelos sin descuidar por ello la calidad y claridad con el balón.

Álex Berenguer [8]: Está en un momento de dulce y levantó los elogios de San Mamés en jugadas como una conducción desde atrás y un regate a Carlos Soler. Anotó el segundo tanto del Athletic desde el punto de penalti.

Nico Williams [9]: Brilló desde la banda izquierda generando la mayor parte de los ataques zurigorris desde ahí incluyendo los dos goles, con una gran asistencia a su hermano en el primer tanto y provocando el penalti en el segundo.

Iñaki Williams [9]: Fue un quebradero de cabeza constante para toda la defensa de la Real Sociedad moviéndose por el centro y la banda derecha. En una de esas diagonales hacia la portería de Remiro llegó su gol a pase de Nico antes de rozar el doblete en más de una ocasión.

Maroan Sannadi [-]: Se rompió prácticamente en la jugada y se retiró del campo llorando ante los problemas físicos sufridos en el último año.

Sustituciones de Edin Terzic en el derbi Athletic-Real Sociedad

Robert Navarro [8]: Tuvo una clara ocasión nada más entrar en un partido en el que combinó bien arriba y rompió líneas además de ejercer como un defensor más cuando le tocó administrar la ventaja con las ayudas a sus compañeros.

Beñat Prados [7]: Su entrada al campo supuso un pulmón extra para su equipo cuando la intensidad del encuentro se convertía ya en cansancio. Ha regresado en buen estado.

Yeray Álvarez [-]: Salió para sumar un hombre más despejando balones colgados.

Johaneko [-]: Entró ya en el final para mantener el resultado.

Oihan Sancet [-]: El navarro regresó tras su lesión entrando en el tramo final.