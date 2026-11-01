Alberto Cercós García 01 NOV 2026 - 22:23h.

La primera parte en San Mamés terminó con algo de polémica

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El derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad ha arrancado con la intensidad que merece una cita de estas características. San Mamés ha vivido una primera parte cargada de emoción, goles y polémica, con los rojiblancos llevando la iniciativa en el marcador gracias a los tantos de Iñaki Williams y Álex Berenguer. Sin embargo, el momento más discutido ha llegado con el 2-1, una acción que ha permitido al Athletic recortar distancias desde el punto de penalti y que ha provocado un buen número de reacciones en redes sociales. La Real Sociedad no ha terminado nada convencida con la decisión arbitral.

Un penalti muy cuestionado por la Real Sociedad

La jugada ha tenido como protagonistas a Nico Williams y Jon Mikel Aramburu. El extremo del Athletic ha buscado generar peligro dentro del área y ha terminado en el suelo tras el contacto con el defensor de la Real Sociedad. El colegiado ha señalado inmediatamente el punto de penalti, una decisión que ha sido revisada por el VAR antes de ratificar la pena máxima. Una vez confirmado el lanzamiento, el Athletic ha aprovechado la oportunidad para colocar el 2-1 en el marcador y meterse de lleno en el partido antes del descanso. Una acción que, pese al respaldo de la sala VOR, no ha terminado de convencer a todos.

Y es que las redes sociales se han convertido rápidamente en un hervidero de opiniones. Especialmente entre los aficionados de la Real Sociedad, que consideran que el contacto de Aramburu sobre Nico Williams no es suficiente para señalar una pena máxima en un derbi de tanta trascendencia y que, en realidad, el defensa toca balón. Otros, por el contrario, entienden que existe contacto y respaldan la decisión del árbitro. La jugada ha alimentado el debate, con dos interpretaciones muy diferentes de una misma acción. El VAR ha dado validez al penalti, pero eso no ha evitado que la polémica acompañe a ambos equipos al vestuario.