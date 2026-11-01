Las desoladoras lágrimas de Maroan Sannadi, otra lesión dramática para la delantera del Athletic

Juan Pérez 01 NOV 2026 - 21:38h.

El eterno abrazo con Terzic tras la sustitución habla por sí solo

El extraño caso de Álvaro Djaló, sin hueco para la Copa

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La lesión de Maroan Sannadi a los cinco minutos del derbi entre Athletic Club y Real Sociedad parece evidenciar una profunda existencia de espíritus negativos alrededor de la delantera de Edin Terzic. En plena adaptación de una zona de ataque repleta de lesiones en el inicio de la temporada, el '21' sufre la caída de Sarr sobre su pierna hasta el punto de sacarlo del terreno de juego entre lágrimas.

La sustitución de Sannadi por Robert Navarro es una piedra más en el camino del Athletic después de las bajas puntuales de Sancet, de Iñaki Williams y sobre todo la de Guruzeta. Esa rotura del ligamento cruzado anterior del punta parecía dejar opción a otras tantas alternativas, y la primera parece caerse por la borda. El choque con Sarr tras un centro lateral que el delantero intenta rematar, le deja con un fuerte golpe en el isquio que parece bastante grave.

Solo hay que ver la cara del jugador en su salida de San Mamés para entender la importancia del momentum, y es que Sannadi no viene precisamente de una buena época. El delantero llevaba un año sin anotar hasta que hace unos días vio portería en la Copa del Rey aprovechando los minutos que las lesiones y las rotaciones generan en encuentros como estos, y ahora, de la nada, se vio como titular en un partidazo como el derbi.

Con la oportunidad de demostrar que podía volver a ser el que sorprendió en esa primera etapa en el Athletic cuando llegó, todo parece deslizarse a un abismo con esa dolorosa caída. Y la imagen duele no solo por la forma en la que sale del terreno de juego al taparse la boca y dejar a la vista solo los ojos llorosos, sino porque ese abrazo con Terzic denota que hay algo más que no sabemos: quizás punto de confianza, momento, oportunidad o una lesión grave.

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El Athletic necesita un '9' a pesar de que está solucionando bien la temporada ante los problemas, y eso que tiene dos partidos por delante para alinearse al resto de la competición, pero no es raro mirar el mercado en enero o en verano. Con la dudosa situación de Djaló, expuesto en la ventana de traspasos desde el pasado verano, y ante las lesiones y los problemas frente a portería, no será raro imaginar la búsqueda de un punta. Y mientras tanto, el oasis de Sannadi vuelve a empezar a la espera de saber si esa lesión aparentemente muscular son tan graves como reflejan las lágrimas del jugador.