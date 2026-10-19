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Se confirma el peor presagio con la lesión de Gorka Guruzeta en el Athletic: parte médico y tiempo de baja
El delantero cayó en el césped de Mestalla y tuvo que ser sustituido
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Gorka Guruzeta se tuvo que retirar lesionado en Mestalla durante el partido del Athletic Club frente al Valencia CF. Un nuevo problema físico en el conjunto que dirige Edin Terzic y en el que, además, se han confirmado los peores presagios. Y es que, según el parte médico del propio club, el delantero ha sufrido una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Una lesión cuyo período estimado de recuperación puede estar en torno a los seis meses. Es decir, que, si la evolución y los tiempos se cumplen, el ariete podría regresar, en el mejor de los casos, en el tramo final de la presente temporada.
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