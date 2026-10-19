Fran Fuentes 19 OCT 2026 - 15:02h.

El delantero cayó en el césped de Mestalla y tuvo que ser sustituido

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Gorka Guruzeta se tuvo que retirar lesionado en Mestalla durante el partido del Athletic Club frente al Valencia CF. Un nuevo problema físico en el conjunto que dirige Edin Terzic y en el que, además, se han confirmado los peores presagios. Y es que, según el parte médico del propio club, el delantero ha sufrido una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Una lesión cuyo período estimado de recuperación puede estar en torno a los seis meses. Es decir, que, si la evolución y los tiempos se cumplen, el ariete podría regresar, en el mejor de los casos, en el tramo final de la presente temporada.