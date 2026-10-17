Gorka Guruzeta vuelve a lesionarse y Mestalla no duda en volcarse con él

Alberto Cercós García 17 OCT 2026 - 22:45h.

El delantero del Athletic solo duró cinco minutos en Mestalla

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El Athletic Club vuelve a mirar con preocupación a su enfermería. Gorka Guruzeta ha vuelto a sufrir problemas físicos durante el encuentro ante el Valencia en Mestalla, correspondiente a la novena jornada de LaLiga, en un nuevo contratiempo para un delantero que ya había tenido que parar esta temporada por una lesión muscular. El atacante rojiblanco había sufrido en septiembre una lesión moderada en los isquiotibiales de la pierna derecha, una dolencia que le obligó a perderse varios compromisos. Ahora, cuando parecía haber dejado atrás aquellos problemas y recuperado su sitio en la dinámica del equipo de Edin Terzić, las alarmas vuelven a encenderse. La preocupación es evidente, especialmente por la importancia del futbolista en los planes ofensivos del conjunto bilbaíno.

La imagen más destacada ha llegado cuando Guruzeta ha tenido que abandonar el terreno de juego. Mestalla, lejos de permanecer ajeno a la situación del delantero del Athletic, ha respondido con aplausos en un gesto de deportividad que ha dejado una de las estampas más humanas del encuentro. El atacante ha recibido el cariño de la grada valencianista mientras se marchaba, en una escena que demuestra que la rivalidad queda en segundo plano cuando un futbolista atraviesa un momento complicado. Por ahora, habrá que esperar a conocer el alcance exacto de las molestias y las pruebas médicas que determinen si se trata de una recaída muscular o de un problema diferente. El Athletic necesita certezas cuanto antes.

Un calendario exigente del Athletic sin Guruzeta

El calendario tampoco concede demasiado margen para lamentarse. El equipo rojiblanco visitará al Levante el próximo miércoles 21 de octubre y recibirá al Getafe el domingo 25, dos compromisos importantes para un conjunto que también tiene por delante la primera ronda de la Copa del Rey, prevista para el jueves 29 ante el AE Prat. Después llegará uno de los partidos más señalados del calendario: el derbi frente a la Real Sociedad, el 1 de noviembre en San Mamés.

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Con Nico Williams y Oihan Sancet ya fuera de combate por sus respectivas lesiones, una nueva ausencia de Guruzeta supondría otro quebradero de cabeza para Terzić. El diagnóstico marcará los próximos pasos, pero el delantero ya ha recibido en Mestalla una muestra de apoyo que trasciende los colores.