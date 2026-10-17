David Torres Valencia, 17 OCT 2026 - 10:01h.

La alerta amarilla comienza a las 18 h en el interior y a las 21 h en Valencia

Valencia-Athletic: supersticiones, verdugos y rachas en la despedida rojiblanca de Mestalla

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El Valencia CF con el debut de Javier Aguirre espera a un Athletic que lleva un mes sin competir por el parón, el aplazamiento del partido contra el Rayo y que ya tuvo que suspender este año un partido por una DANA ante el Levante en el Ciutat. Durante la semana se ha barajado la posibilidad de que una nueva situación atmosférica adversa condicionara la disputa del partido. A estas horas, la previsión habla de alerta amarilla y posibles lluvias a la hora del partido, dejando la alerta naranja para el domingo.

La previsión del tiempo para el partido Valencia - Athletic Club

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este domingo el aviso naranja (peligro importante) en el litoral norte y sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 40 y 60 litros por metro cuadrado en una hora, 150 litros en 12 horas y hasta 300 litros en 24 horas en algunos puntos de estas zonas. Según Aemet, ese día pueden formarse tormentas en el mar que toquen tierra con intensidad muy fuerte y el aviso naranja estará activo todo el día, de 00 a 24 horas.

Aviso amarillo para hoy sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este sábado el aviso amarillo (peligro bajo) en la Comunitat Valenciana por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, y hasta 80 litros en 12 horas, con tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.

El aviso amarillo comenzará a las 18 horas en el interior de Valencia por precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Finalmente, a las 21 horas (hora a la que se disputa el choque mencionado), aviso amarillo en el litoral de Valencia y el litoral norte de Castellón por precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento.