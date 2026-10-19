Las soluciones para la delantera del Athletic: dos sustitutos, un canterano y el mercado

Juan Pérez 19 OCT 2026 - 19:07h.

De Iñaki Williams a Manex Lozano

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El Athletic Club tiene una cruz ligada a las lesiones de cruzado y el caso de Gorka Guruzeta se suma a los de Unai Egiluz, Beñat Prados y Manex Lozano, ya que todos han pasado por lo mismo en los últimos 15 meses. Con eso el reto de encontrar con un '9' preparado para impulsar el olfato goleador del equipo, Terzic tiene por delante una misión que tiene varios nombres propios a la espera de seguir recuperando jugadores.

Las bajas de Nico Williams, Sancet y ahora Gorka Guruzeta pesan demasiado en un Athletic que solo ha anotado siete goles en el arranque liguero con todo lo que eso significa para el ataque. Sin el mejor punta de la plantilla, ahora la responsabilidad es encontrar una alternativa para mantenerse en la balanza justo en una época donde se aprieta el calendario entre la recuperación de partidos suspendidos y el inicio de la Copa del Rey. Y las opciones están señaladas.

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El paso más obvio para Terzic es utilizar a Iñaki Williams como delantero puro. A pesar de que no es un goleador nato, el mayor de los hermanos es el que tiene una mayor responsabilidad hasta la fecha, ya que es el jugador que por noventa minutos tiene un promedio más alto de remates. Ahora esa media puede...y debe aumentar. El sustituto natural para la posición también pasa por Maroan Sannadi, aunque no está en su mejor momento y está lejos de lo que apuntaba a ser. Va a tener minutos, por lo que en su mano está tomar la oportunidad.

Manex Lozano es la otra gran esperanza, pero todavía está en la enfermería. El punta que también ha pasado por la operación del cruzado hace ocho meses viene de firmar la renovación con el Athletic, y a día de hoy está en la recta final de su recuperación por lo que podría ser un fichaje trascendental si le toma el pulso a la temporada. De hecho su futuro puede cambiar por completo, porque de ser una petición para equipos como el Racing, tiene la oportunidad de echar raíces como rojiblanco si todo se cuadra. Y lo normal es que reaparezca con el filial para tener minutos, pero todo va a depender de la necesidad del primer equipo cuando regrese.

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Las alternativas más imaginativas

El riesgo está en las pruebas y Terzic va a tocar algunas teclas al menos para replantearse más opciones si Iñaki y Maroan no salen al rescate del gol en las próximas semanas. Ahí aparecen opciones como la de colocar a Sancet en punta de falso 9 para darle relevancia en la mediapunta a Peio Canales, aunque es lo suficientemente arriesgado como suena. Las otras opciones son las alternativas a la cantera para apostar ya por Txus Vizcay, o incluso adelantar el fichaje de Karrikaburu a enero. Un plus de imaginación en pos de una situación necesitada de cambios y variantes.