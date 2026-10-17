Uno por uno del Athletic Club en el empate sin goles ante el Valencia en Mestalla

Alberto Cercós García 17 OCT 2026 - 23:00h.

El Athletic Club no pudo pasar del empate en Mestalla

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El Athletic Club se marcha de Mestalla con un punto que sabe a poco tras empatar sin goles ante el Valencia (0-0). El conjunto de Edin Terzić tuvo dificultades para transformar su presencia con balón en ocasiones claras y terminó chocando con una defensa valencianista que apenas concedió espacios. Los rojiblancos mantuvieron el orden y evitaron que el marcador se moviera, pero les faltó colmillo en los metros finales para llevarse la victoria. Un reparto de puntos que deja buenas sensaciones en el trabajo defensivo, aunque evidencia la necesidad de mejorar en ataque.

Las notas del Athletic Club ante el Valencia