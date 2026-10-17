Competicion:
Uno por uno del Athletic Club en el empate sin goles ante el Valencia en Mestalla
El Athletic Club no pudo pasar del empate en Mestalla
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El Athletic Club se marcha de Mestalla con un punto que sabe a poco tras empatar sin goles ante el Valencia (0-0). El conjunto de Edin Terzić tuvo dificultades para transformar su presencia con balón en ocasiones claras y terminó chocando con una defensa valencianista que apenas concedió espacios. Los rojiblancos mantuvieron el orden y evitaron que el marcador se moviera, pero les faltó colmillo en los metros finales para llevarse la victoria. Un reparto de puntos que deja buenas sensaciones en el trabajo defensivo, aunque evidencia la necesidad de mejorar en ataque.
Las notas del Athletic Club ante el Valencia
- Unai Simón: 6'5. Seguro. Tuvo poco trabajo, pero respondió cuando le tocó intervenir.
- Hugo Rincón: 6. Cumplidor. Aprovechó la oportunidad de salir de inicio para competir con intensidad.
- Aitor Paredes: 7. Fiable. Sólido en los duelos y atento para evitar problemas cerca de Unai Simón
- Aymeric Laporte: 7. Jerárquico. Correcto en la salida de balón y contundente cuando el Valencia intentó buscar profundidad.
- Johanejo Louis-Jean: 6. Discreto. La banda izquierda no terminó de ofrecer la profundidad que necesitaba el Athletic para desordenar al rival.
- Íñigo Ruiz de Galarreta: 6. Organizador. Participó en la construcción y ayudó al equipo a llevar la iniciativa con balón.
- Beñat Gerenabarrena: 5'5. Aplicado. Trabajó para dar equilibrio al centro del campo y ayudó a sostener la posesión.
- Álex Berenguer: 6. Incisivo. Fue uno de los jugadores con más capacidad para intentar algo diferente en ataque.
- Peio Canales: 5. Irregular. Tuvo participación en la circulación, pero le costó transformar esa presencia en peligro real.
- Robert Navarro: 5'5. Intermitente. Intentó ofrecer movilidad y conectar con los jugadores de ataque, pero apareció a ráfagas.
- Iñaki Williams: 5. Desasistido. Su velocidad no encontró suficientes espacios y le costó entrar en situaciones de remate.