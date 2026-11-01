Alberto Cercós García 01 NOV 2026 - 20:00h.

Alejandro Grimaldo se posiciona como una de las piezas más importantes para Diego Simeone

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Alejandro Grimaldo sigue dando pasos para convertirse en una pieza fundamental del Atlético de Madrid. El lateral firmó una gran actuación ante el Levante, en una victoria por 0-2 que volvió a demostrar todo lo que puede aportar al equipo de Diego Simeone. Autor del primer tanto rojiblanco, el futbolista volvió a destacar por su capacidad para incorporarse al ataque, romper líneas y generar peligro. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido para el técnico argentino, que no dudó en elogiarle y reconocer que ambos mantuvieron una conversación tras su llegada al conjunto madrileño.

Simeone desveló algunos detalles de aquella charla y destacó especialmente el compromiso que mostró Grimaldo con el proyecto rojiblanco. El entrenador también dejó claro que su intención era recuperar la mejor versión del futbolista que brilló en el Bayer Leverkusen, algo que considera que ya está consiguiendo. "Sabíamos cuando hablamos con él, tuve una linda charla, él sabe bien cuándo empezó y la verdad que me gustó mucho su compromiso con la idea de venir a hacerlo bien en el Atlético de Madrid. La verdad que siempre le dijimos que queríamos ver al futbolista del Bayer Leverkusen, pues la rompió toda, y creo que hoy está en un nivel muy alto desde su juego. Necesitamos siempre mejorar en muchas cosas, como obviamente él lo sabe, pero tiene un patrón de ataque que nos hace mucho más agresivos e intensos en cuanto él logra romper líneas, aparecer por distintos lugares, asistir, tener la responsabilidad de patear penales. Y, bueno, ojalá que siga así porque va a tener trabajo estos últimos partidos".

Un calendario exigente para el Atlético de Madrid

Y precisamente ese último aviso del Cholo no es casualidad. El Atlético afronta un calendario especialmente exigente durante las próximas semanas y Grimaldo apunta a tener un papel protagonista. Primero llegará el Bayern de Múnich, el martes 3 de noviembre, en Champions League, y después el FC Barcelona visitará el Metropolitano el domingo 8. Tras el parón, los rojiblancos tendrán que medirse al Getafe, al Viking en Europa y al Elche antes de cerrar noviembre. Un auténtico examen para el que Simeone quiere tener al lateral en plena forma.

El entrenador argentino sabe que Grimaldo puede aportar una dimensión diferente al ataque del Atlético. Su capacidad para aparecer por distintos sectores, asociarse y llegar al área rival le convierte en un recurso especialmente valioso. Ahora, con la confianza del Cholo y después de una actuación convincente ante el Levante, el internacional español tiene por delante una oportunidad para consolidarse definitivamente.