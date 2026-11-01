Juan Pérez 01 NOV 2026 - 20:23h.

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La falta de protagonismo de Jules Koundé en el FC Barcelona de Hansi Flick esta temporada genera un runrún que cada vez toma más peso en el mercado de fichajes. El interés de media Premier League para hacerse con los servicios del internacional francés pasa ahora a una exclusividad que pasa por Londres, y de la que dependen futuros movimientos de Deco para conseguir algunos ajustes para la plantilla...quizás en enero.

El interés del Chelsea en conseguir los servicios de Koundé es creciente, tanto como la necesidad del conjunto blaugrana de mirar al mercado de fichajes a sabiendas de que quiere reestructurar la defensa. A pesar de que las lesiones están marcando cierta debilidad en los partidos más importantes del conjunto catalán esta temporada, la ausencia del francés de esa élite insustituible en el once titular parece marcar su destino para los próximos meses.

La razón no es otra que el peso de equipos de Inglaterra como el Chelsea, a priori el gran candidato a ofertar para conseguir a Jules Koundé durante la próxima ventana de traspasos. Según el periodista Metteo Moretto, el Barça va a escuchar ofertas por el jugador porque no lo consideran intransferible. "Hay un club de la Premier League que está manejando los números y está preguntando por esa posibilidad por si es viable. Es el Chelsea. Podría ser una de las piezas, y el Barça va a intentar ganar dinero para intentar fichar a un delantero centro o a otro lateral derecho", argumenta.

La gran cuestión es saber cuál es la prioridad del conjunto blaugrana después de darle salida a Koundé, porque parece claro que a día de hoy hacen falta efectivos en la zaga. Y si sale un jugador como el francés, la idea tanto de Deco como de Flick debe ser muy clara ya sea en la posición del lateral, en el eje de la zaga...o incluso en la delantera de cara a la parte más importante de la temporada.

En el Chelsea actualmente la posición del lateral derecho está cubierta por Reece James (ahora mismo lesionado de larga duración) y Malo Gusto. Este último sonó con fuerza para el Atlético Madrid en el último mercado de fichajes y parece el jugador a salir para dejarle hueco a Kounde, aunque tampoco sería raro imaginarlo en el eje de la zaga con otro perfil diferente al que tiene en el Barça.