Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 23:19h.

Fermín lideró la goleada al Alavés con un gol y dos asistencias

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La victoria del FC Barcelona sobre el Deportivo Alavés por 6-1 tuvo a Fermín López como el MVP con un gol y dos asistencias del onubense además del penúltimo pase de otro tanto y su colaboración primordial en la presión incansable en los de Hansi Flick. El jugador habló para Movistar+ tras el partido y celebró recuperarse de las dos últimas derrotas con este encuentro además de desvelar lo que le dijo el alemán durante el último cambio al saber que jugaría el partido completo.

Fermín López, MVP del Barcelona-Alavés

Victoria necesaria tras las dos últimas derrotas recuperando sensaciones: "Ha sido una semana dura para nosotros y creo que no había mejor escenario para revertir la situación que en el Camp Nou con nuestra gente. Creo que hemos hecho un buen partido, hemos vuelto a encontrarnos y tenemos que volver así".

Gol rápido para encarrilar el partido: "Sabíamos que nos iban a plantear un bloque bajo cerrando líneas de pase por dentro pero hemos metido pronto y creo que eso ha hecho que se abra un poco más el juego y tengamos ocasiones".

Gol y dos asistencias de Fermín: "No, no está mal, pero aún queda mucho. Hay que seguir y contento de ayudar al equipo con gol y asistencias".

Conversación con Flick: "Me ha dicho que iba a cambiar a Frenkie, que ya sabía que estaba muerto pero que aguantara un poco y que estuviera más tranquilo".

Revancha de las derrotas con el PSG y el Real Madrid ante el Aston Villa y el Atlético de Madrid: "Si, al final estamos aún en octubre pero sé que para muchos era un examen porque eran dos partidos de mucho nivel y muy exigentes. No pudimos conseguir la victoria en ninguno de los dos pero veo que el equipo está bien y vamos a volver a ganar seguro".

Números espectaculares de Lamine Yamal y Raphinha: "Para nosotros es increíble. Nos ayudan muchísimo, marcan diferencias Lamine y Raphinha. Para nosotros son dos jugadores muy importantes y con ellos seguro que conseguiremos grandes cosas".