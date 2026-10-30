Joaquín Anduro 30 OCT 2026 - 15:42h.

Manu Carreño duda sobre el estilo de Flick para reconquistar la Champions

Las bromas de Lamine Yamal en el entreno terminan con los rumores de crisis en el vestuario del Barça

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El FC Barcelona ha vivido su semana más dura de la temporada tras las derrotas frente al PSG en Champions League por 4-2 y en el Clásico en el Camp Nou por 1-2 después de que el resto de partidos de los azulgranas durante la temporada 26/27 se contasen por victorias. Nada ha cambiado por esto en el Barça y Hansi Flick ha reconocido que mantendrá el mismo estilo que les ha permitido ganar cinco títulos desde que llegara a la escuadra culé y el propio club lo ratificó de forma sorpresiva este jueves. Ante esta situación, Manu Carreño, en su editorial de ElDesmarque de Cuatro, se pregunta así si esto le valdrá también ante el gran 'debe' del alemán: conquistar de nuevo la Champions League.